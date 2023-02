Netflix : comment récupérer les données de votre profil sur un nouveau compte

Alors que la fin du partage de compte approche à grands pas, vous cherchez peut-être une solution pour garder votre profil Netflix. Fort heureusement, la plateforme a prévu le coup pour tous ceux qui risquent de se trouver sans compte. On vous explique comment garder toutes vos données si vous souhaitez prendre votre propre abonnement.



Ce n’est plus qu’une question de temps avant que Netflix annonce la fin du partage de compte en France. Alors que certains pays voisins ont déjà vu la sentence tomber, notre tour pourrait venir dès ce mois de mars, selon certaines rumeurs. Une fois le nouveau règlement en vigueur, les utilisateurs concernés devront, au choix, souscrire à un nouvel abonnement ou abandonner définitivement le service de streaming.

Pour ceux qui se laisseront tenter par la première option, reste la question du transfert de données. En effet, devoir payer pour son propre abonnement est une chose, mais perdre tout son historique de visionnage au cours du processus en est une autre. Fort heureusement, vous n’aurez nul besoin d’en arriver à ces extrémités, puisque Netflix propose d’ores et déjà une solution qui se charge de tout à votre place.

Comment récupérer son profil Netflix sur un nouveau compte

Pour cela, quelques clics suffisent pour transférer toutes ses données. Voici la marche à suivre :

Connectez-vous au compte Netflix que vous utilisez jusqu’à maintenant Sélectionnez votre profil Cliquez sur l’icône de votre profil en haut à droite de votre écran Cliquez sur Transférer un profil Netflix vous demande alors d’activer l’option. Cliquez sur le bouton Autoriser Le propriétaire du compte va alors recevoir un lien de confirmation par mail sur lequel il devra cliquer pour activer le transfert de compte Vous pouvez également attendre 2 jours pour que l’option s’active automatiquement

Une fois chose faite, vous n’avez plus qu’à suivre les instructions à l’écran. Concrètement, il s’agira de créer un nouveau compte et donc de souscrire à un nouvel abonnement. Au moins, votre série reprendra là où vous l’avez laissé.