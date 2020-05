Netatmo lance une caméra d’extérieure avec une sirène contre les intrus à 350 euros

Netatmo vient de lever le voile sur une nouvelle caméra d’extérieure connectée. Compatible HomeKit, Alexa et Google Assistant, la caméra est équipée d’une sirène afin d'empêcher les intrus de pénétrer sur votre propriété. La caméra sera disponible d’ici quelques jours au prix de 350 euros.

Netatmo continue d’etoffer sa gamme d’objets connectés. Ce jeudi 28 mai 2020, la firme française a dévoilé une « Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène intégrée ». Il s’agit tout simplement d’une nouvelle édition de l’actuelle caméra extérieure de Netatmo, vendue à 300 euros. Ce nouvel accessoire se distingue uniquement par l’ajout d’une sirène.

Entièrement contrôlable à distance, la caméra est capable d’avertir son propriétaire de la présence d’un animal, d’une voiture ou d’un individu. Evidemment, vous pouvez activer/ désactiver les notifications pour l’une ou l’autre de ces catégories, si vous avez un chat ou une chèvre par exemple.

L’utilisateur recevra alors une notification, accompagnée d’une courte vidéo, sur son smartphone. Pour faire fuir l’éventuel brigand, il pourra alors déclencher la sirène de 105 dB à distance via l’application Android ou iOS. Ce n’est pas tout. Pour dissuader les intrus d’aller plus loin, la caméra va allumer automatiquement un éclairage intégré. « La Caméra Extérieure avec Sirène renforce la sécurité du domicile et offre à l’utilisateur un moyen de dissuader l’intrus avant que celui-ci n’ait pu pénétrer dans son domicile » explique Fred Potter, le fondateur de Netatmo.

Une caméra compatible HomeKit, Amazon Alexa et Google Home

La caméra de Netatmo est compatible avec HomeKit, l’écosystème domotique d’Apple, et les enceintes Amazon Alexa et Google Home. Elle est capable de filmer en Full HD avec un angle de 100 degrés et un champ de détection de 20 mètres, même la nuit. Contrairement à d’autres solutions du marché, la caméra ne nécessite pas d’opter pour un abonnement pour du stockage sur le cloud. Les vidéos sont en effet stockées en local sur une carte microSD.

Netatmo commercialisera la caméra d’extérieure dès le 9 juin prochain au prix de 349,99 euros chez Amazon.fr, LeroyMerlin.fr et chez Boulanger. L’engin est déjà disponible à la précommande chez Amazon. Que pensez-vous de cette caméra connectée ? Trouvez-vous cette solution trop chère par rapport aux autres références du marché ? On attend votre avis dans les commentaires.