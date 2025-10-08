Ne zoomez pas dans ce coin de l’Italie sur Apple Plans, vous allez tout faire planter

Un bug aussi improbable qu’amusant secoue Apple Plans. En Italie, zoomer sur la ville de Livourne suffit à faire planter l’application, aussi bien sur iPhone que sur Mac. De quoi faire sourire les internautes, surtout dans une région où la rivalité avec Pise est presque une tradition.

Les bugs d’affichage n’épargnent décidément personne. Fin septembre, plusieurs conducteurs avaient signalé un problème surprenant sur Android Auto : certaines applications comme Google Maps ou Spotify apparaissaient soudainement agrandies à l’écran, rendant leur usage presque impossible. Ce bug, que l'on a surnommé “loupe géante”, provenait d’un dysfonctionnement d’affichage encore inexpliqué. Quelques jours plus tard, un incident similaire touche cette fois Apple Plans, mais d’une manière bien plus inattendue et plutôt amusante.

Selon le site italien SmartWorld, Apple Plans crash lorsqu’on effectue un zoom sur la ville de Livourne, en mode satellite. L’application se ferme brutalement, que ce soit sur iPhone, iPad ou Mac, sans message d’erreur apparent. Le bug se déclenche uniquement sur cette zone et ne concerne aucune autre ville italienne. Nous avons pu le constater également : en zoomant sur cette dernière, l’appli se ferme aussitôt, confirmant le problème repéré par les utilisateurs italiens.

Apple Plans plante dès qu’on zoome sur la ville de Livourne en mode satellite

Le plantage se reproduit même sur la version macOS, où un message d’erreur s’affiche avant la fermeture forcée. Aucune explication officielle n’a encore été donnée, mais tout laisse penser à une erreur de données côté serveur, probablement dans le rendu satellite. Les ingénieurs d’Apple devraient rapidement corriger ce souci, comme ils l’avaient déjà fait pour un bug similaire observé sur les cartes 3D de San Francisco il y a quelques années.

Ce genre d’incident rappelle la complexité des services de cartographie, qui reposent sur d’immenses bases d’images et de modèles 3D. Depuis son lancement chaotique en 2012, Apple Plans a connu de nombreux correctifs pour rattraper Google Maps, son concurrent direct. Ce nouveau bug ne provoque aucun dégât sérieux, mais a offert aux internautes italiens un moment de franche rigolade. En attendant le correctif, mieux vaut éviter de trop zoomer sur la côte toscane.