Les utilisateurs d’Apple Plans peuvent enfin corriger eux-mêmes les cartes grâce à cette nouvelle application

Apple Plans compte encore quelques erreurs agaçantes qui poussent les utilisateurs vers Google Maps. Pour inverser la vapeur, la firme de Cupertino compte désormais sur le crowdsourcing avec une nouvelle application pour les utilisateurs d'iPhone – et des récompenses.

Dans les applications GPS, jamais la suprématie de Google Maps ne s'est vraiment démentie. Pas même lorsque Apple a annoncé la fin de son partenariat avec Google sur les iPhone et le lancement de son application maison. Apple Plans souffre encore de beaucoup d'inexactitudes frustrantes et manque parfois de mises à jour sur les travaux, déviations et autres modifications temporaires de la voirie.

Il faut dire que la firme base sa cartographie des rues du monde entier sur sa propre flotte de vans équipés de capteurs – qui sont conduits par des employés. Un fonctionnement un peu rigide et qui augmente rapidement les coûts à mesure que l'exigence de précision augmente. Alors, la firme s'est résolue à tenter le crowdsourcing. Comprenez par là que Apple est en train de tirer parti de ses milliards d'utilisateurs dans le monde.

Apple lance une application permettant aux utilisateurs de corriger ses cartes

C'est ainsi qu'une application, Apple Maps Surveyor, commence à apparaître sur l'App Store américain. L'application est en cours de déploiement restreint : elle n'apparaît pas chez tous les utilisateurs dans le magasin d'applications. Elle est couplée à Premise, une application offrant aux utilisateurs de l'argent lorsqu'ils ont réalisé certaines tâches via Surveyor. Concrètement il peut s'agir d'inviter de nouveaux utilisateurs.

Ou alors de prendre des photos de lieux spécifiques entre autres. Lors de l'utilisation en voiture, l'iPhone doit obligatoirement être monté sur une attache en mode portrait – en laissant les capteurs photo voir leur environnement. Pour l'heure, la firme de Cupertino ne donne aucune précision sur l'arrivée de cette application chez plus d'utilisateurs ou d'autres marchés comme la France.

Il n'y a toutefois que peu de doute quand à un déploiement plus global. Pour l'heure si vous constatez un problème avec ce qui s'affiche dans Plans, il reste possible de “Signaler un problème” directement depuis l'application. Les signalements ne se reflètent toutefois pas tous par des changements rapides auprès de tous les utilisateurs.