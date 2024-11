Ne vous fiez pas aux apparences, ce PC au look des années 80 cache une puissance monstrueuse

Imaginez un PC au look des années 80, avec sa façade beige et ses lecteurs de disquettes apparents. Cette machine au design rétro, d’abord présentée comme un poisson d’avril, cache en réalité une architecture ultramoderne aux performances impressionnantes. Ce mélange inattendu de nostalgie et de puissance arrive bientôt dans le commerce.

Le rétro-informatique attire de plus en plus d’adeptes. Alors que certains passionnés relèvent des défis uniques, comme assembler un PC moderne pour faire tourner MS-DOS, d’autres transforment Windows 11 pour lui donner l’apparence des systèmes des années 90. Ces projets témoignent de l’engouement pour le charme des designs du passé, tout en profitant des performances d’aujourd’hui. C’est dans ce contexte que SilverStone, une marque japonnaise, dévoile une machine inattendu qui mêle nostalgie et innovation.

Cette dernière, le SilverStone FLP01, est un boîtier PC inspiré du NEC PC-9800, une machine emblématique des années 80. Présenté à l’origine comme une blague pour le 1er avril, il sortira finalement au premier trimestre 2025 au Japon, pour environ 130 dollars (environ 120 euros). Sous son apparence désuète, ce dernier cache une capacité impressionnante, capable d’accueillir des composants de pointe pour des performances dignes des meilleures configurations actuelles.

SilverStone transforme un poisson d’avril en un boîtier rétro performant

Le FLP01 joue pleinement la carte du rétro avec sa façade beige ornée de lecteurs de disquettes factices. Ces derniers dissimulent en réalité une baie optique et des ports modernes, tels que des prises USB-A, USB-C et un connecteur casque. Malgré son allure d’un autre temps, ce boîtier peut accueillir une carte mère ATX, des cartes graphiques jusqu’à 300 mm et des systèmes de refroidissement modernes, y compris des solutions de refroidissement liquide.

Lors de la Japan Expo, SilverStone a présenté une configuration impressionnante dans ce boîtier : processeur Intel Core Ultra 7 265K, carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, refroidissement liquide et plusieurs ventilateurs. Avec des dimensions compactes de 440 x 362 x 170 mm, le FLP01 s’adresse aux amateurs de sleeper PC, ces machines modernes déguisées en ordinateurs rétro. Si le succès est au rendez-vous au Japon, ce boîtier pourrait séduire les marchés internationaux. En attendant, il offre une solution idéale pour allier nostalgie et puissance.

https://twitter.com/SilverStoneJP/status/1857364092740407794