Ne manquez plus aucune notification de partage dans Google Photos grâce à cette nouveauté

Google Photos continue de transformer son interface avec une nouvelle section dédiée aux notifications. Ce changement facilite le suivi des partages et des interactions pour les utilisateurs. Cette mise à jour déployée progressivement s’inscrit dans la série de récentes améliorations de l’application.

Google Photos introduit régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la gestion des images et vidéos des utilisateurs. Ces dernières semaines, l’application a accueilli des ajouts notables, comme la sauvegarde automatique des dossiers depuis un ordinateur et une section “ Info IA ” qui identifie les photos retouchées par l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, une mise à jour introduit un espace repensé, visant à mieux organiser les interactions de partage dans l’appli.

Avec cette nouvelle mise à jour, Google Photos modifie l’organisation de ses fonctionnalités de partage en remplaçant l’onglet “Partage” par une section “Mises à jour”. Cette dernière regroupe désormais les activités de partage et simplifie le suivi des échanges pour les utilisateurs. Ce changement facilite la gestion des contenus partagés tout en offrant un accès plus direct aux notifications, de manière plus intuitive et rapide.

Google Photos centralise les notifications de partage avec le nouvel onglet Mises à jour

La nouvelle section Mises à jour prend la forme d’une icône de cloche. Celle-ci est bien visible dans la barre de navigation de Google Photos, et regroupe toutes les notifications de partage au même endroit. Ce fil d’actualités permet aux utilisateurs de voir rapidement l’ensemble de leurs interactions, notamment les albums partagés, les souvenirs envoyés et les conversations actives. En rassemblant ces éléments, l'appli simplifie le suivi des liens envoyés et des échanges en cours. Actuellement, ce nouvel onglet est en cours de déploiement pour les utilisateurs Android, avec une disponibilité iOS prévue dans les prochains mois.

Le menu de cette section propose aussi un accès rapide aux différents types d’activités : partage de souvenirs, conversations, et suivi des liens partagés avec des contacts. Cette refonte témoigne de la volonté de Google de centraliser les notifications, comme sur d’autres applications du groupe telles que YouTube. Par ailleurs, Google Photos prépare une refonte de l’onglet Souvenirs, qui pourrait devenir une Timeline. Ce dernier permettra aux utilisateurs de naviguer chronologiquement dans leur bibliothèque et d’organiser leurs photos de façon plus fluide.

