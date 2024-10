Google Photos va bouleverser vos Souvenirs, préparez-vous à ce grand changement

Google Photos s’apprête à apporter un changement majeur à l’un de ses onglets les plus appréciés. Une nouvelle fonctionnalité pourrait bientôt remplacer les “Souvenirs”.

Depuis plusieurs années, Google Photos évolue pour s'adapter aux besoins des utilisateurs et proposer de nouvelles façons d'organiser et de consulter ses photos. Parmi les fonctionnalités les plus populaires, l'onglet Souvenirs nous a permis de revivre des moments marquants sous forme de diaporamas automatiques grâce à l’IA. Cependant, il semble que Google soit prêt à donner un coup de neuf à cette fonctionnalité, en la remplaçant par une nouvelle organisation plus moderne et interactive.

D’après des informations découvertes dans la version 7.4 de Google Photos, des lignes de code indiquent que l’onglet “Souvenirs” pourrait être renommé “Timeline” (chronologie en français). Cette nouvelle organisation donnerait une approche plus axée sur la ligne du temps, permettant de visualiser ses photos de manière chronologique, plutôt que par des regroupements aléatoires. L'accès aux souvenirs ne disparaîtrait pas pour autant, puisque ceux-ci seraient déplacés dans l’onglet “Collections”. Ce remaniement suggère une volonté de Google de simplifier la navigation dans son application tout en offrant plus de contrôle sur l’organisation des images.

La Timeline s’apprête à remplacer l'onglet Souvenirs

Le passage des Souvenirs à une Timeline pourrait offrir une nouvelle manière de parcourir ses photos. Plutôt que de découvrir ses souvenirs de façon aléatoire, les utilisateurs pourraient naviguer à travers les moments passés avec une présentation plus linéaire et ordonnée. Cela pourrait permettre de revivre ses photos de façon plus organisée, mois par mois ou année par année. Google pourrait également utiliser cette fonctionnalité pour suggérer automatiquement des moments à ajouter à la chronologie, en fonction des photos marquantes ou de certains événements identifiés dans la galerie.

Les utilisateurs n’ont cependant pas à s’inquiéter de perdre l’accès à leurs souvenirs, puisque ces derniers resteront accessibles dans la section “Collections”. Mais cette mise à jour ne s’arrête pas là. Google Photos prévoit aussi d’introduire plusieurs autres nouveautés. Parmi elles, un lecteur vidéo amélioré, avec une interface simplifiée et des contrôles modernisés, ainsi qu’une fonctionnalité pour détecter les images générées par l'intelligence artificielle. Cette dernière pourrait s’avérer particulièrement utile pour identifier les photos créées par IA qui se font de plus en plus nombreuses.

Source : Android Authority