Xiaomi lance un tee-shirt connecté à partir de 30 €

Xiaomi lance un tee-shirt connecté disponible en financement participatif. Réservé pour le moment au marché chinois, ce tee-shirt 2.0 embarque un électrocardiogramme afin de mesurer le rythme cardiaque du porteur.

Xiaomi continue de diversifier ses produits. Après avoir annoncé l’arrivée prochaine d’une liseuse bon marché pour concurrencer la Kindle d’Amazon, le constructeur chinois lance un tee-shirt connecté dédié aux sportifs. Dès le 5 août, les utilisateurs intéressés pourront trouver le Mija Sport ECG-T en financement participatif sur la plateforme Xiaomi Mall. Pour l’occasion, son prix descend à 249 yuans au lieu de 299 yuans, soit 30 € au lieu de 36 €.

Pour mémoire, Mija est la marque du constructeur dédiée à la domotique et aux objets connectés. La trottinette électrique Xiaomi M365 Pro avec ses 45km d’autonomie par exemple est signée Mija, tout comme la machine à laver Minij lancée en 2018. Qu’en est-il de ce tee-shirt connecté ? Concernant son design, rien d’étonnant. Le Mija Sportt ECG-T arbore un look résolument sportif, avec une ligne très près du corps.

Un électrocardiogramme à la vitesse de l’éclair

Sa particularité première est à chercher du côté des équipements embarqués. Pour valoir son appellation de tee-shirt connectée, le Mija Sport ECG-T est muni d’un capteur capable de mesurer les microcourants du corps lors d’une activité physique. Via un petit module fixé au tee-shirt sur la partie pectorale et l’application Mi Home, il est possible d’obtenir un électrocardiogramme complet en une minute seulement.

Étant donné que le tee-shirt est en contact avec toute la partie supérieure du corps, les résultats demeurent bien plus précis, en comparaison de ce que propose le capteur optique d’un bracelet connecté classique. Les utilisateurs peuvent par ailleurs surveiller leur rythme cardiaque grâce à une diode de couleur, située au milieu de ce même module.

Selon la couleur affichée, l’utilisateur peut donc facilement consulter cette information, sans avoir à s’arrêter pour sortir son smartphone. Et dans le cas où le porteur se livre à un exercice trop intense, le module se mettra à vibrer afin de le prévenir lorsque son rythme cardiaque est anormalement élevé et potentiellement dangereux.

Comme dit plus haut, ce tee-shirt est pour l’instant réservé au marché chinois. Bien entendu, le succès ou non de la campagne de financement participatif va jouer dans la balance quant à une éventuelle commercialisation en France et ailleurs. Quoi qu’il en soit, on peut toujours croiser les doigts et espérer que le Mija Sport ECG-T trouve son chemin jusqu’aux boutiques françaises.

Source : Gizmochina