Le Pixel 9 Pro XL a un problème très gênant et on ne sait pas quand il sera corrigé

Plusieurs utilisateurs de Pixel 9 Pro XL font état d'un souci précis avec leur smartphone. En plus d'être particulièrement pénible, il semble impossible à contourner. Google va réagir, mais quand ?

Les Pixel 9 sont de très bons smartphones. Le Pixel 9 Pro XL par exemple, modèle le plus haut de gamme, est l'un des meilleurs photophones disponibles actuellement sur le marché. Sur l'ensemble de la série, la plupart des tests sont positifs et les retours des utilisateurs le sont tout autant.

Une ombre vient cependant ternir le tableau 2 semaines après la sortie des mobiles signés Google. Plusieurs détenteurs du Pixel 9 Pro XL font état d'un problème bien spécifique et gênant : la recharge sans fil ne fonctionne pas. Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro ne semblent pas concernés en revanche.

Ce bug pénible touche de nombreux propriétaires de Pixel 9 Pro XL

“Mon nouveau 9 Pro XL a un comportement étrange avec la recharge sans fil. […] Il affiche la charge pendant quelques secondes, puis s'arrête [de charger]”, note l'internaute à l'origine d'un sujet sur les forums de Google. Il est rapidement rejoint par d'autres qui font état de problèmes similaires. Parfois, l'icône de charge reste, mais rien ne se passe en réalité.

Ce qui est curieux, c'est que le bug survient quel que soit le modèle de chargeur sans fil utilisé, et quelle que soit la technologie sous-jacente. Comme le note l'auteur du sujet : “J'ai essayé 5 chargeurs différents que je possède déjà et ils rencontrent tous le même problème avec mon Pixel 9 Pro XL. Les 5 fonctionnent parfaitement avec mon Pixel 8“. Qu'il soit compatible Qi ou MagSafe, même constat. En revanche, la majorité ne constate pas de surchauffe de l'appareil.

Sur le forum communautaire Reddit, une personne touchée par le souci indique avoir reçu une réponse de Google suite à son signalement. Les équipes en charge sont au courant et travaillent à sa résolution. C'est déjà ça, mais comme à chaque fois avec ce genre de déclaration, aucune date de correctif n'est avancée. Cela laisse cependant supposer qu'il s'agit d'un bug logiciel et non matériel, ce qui est bien plus facilement réparable.