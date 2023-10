Nantes va proposer le forfait Internet le moins cher de France, une excellente idée

À Nantes, 1000 logements sociaux vont profiter d’un abonnement Internet, téléphonie fixe et TNT à moindre prix. En partenariat avec l’opérateur Qoontoo, les utilisateurs auront en effet accès, pour 2,90 €/mois, à une offre tout compris qui vise à réduire la fracture numérique.

Alors que les prix des abonnements téléphonie et Internet n’ont de cesse d’augmenter, usant bien souvent de l’augmentation de l’enveloppe des données mobiles comme prétexte, de nombreux Français peinent à faire rentrer cette charge dans leur budget. Pourtant, difficile aujourd’hui de se passer d’un accès à Internet. Pour éviter que la fracture numérique ne s’aggrave dans l’Hexagone, la ville de Nantes a annoncé le lancement d’un forfait solidaire.

Dès l’année prochaine, la métropole va ainsi mettre en place une offre à seulement 2,90 €/mois, comprenant une connexion Internet haut débit à 10 Mbit/s, la téléphonie fixe ainsi qu’un bouquet TNT avec 27 chaînes de télévision. Cette dernière insiste par ailleurs sur sa volonté, à travers ce projet, de lutter contre « la baisse du pouvoir d’achat » au sein des ménages français.

À Nantes, un forfait Internet et TV à 2,90 €/mois

De fait, tous les Nantais ne pourront pas y prétendre à l’abonnement — du moins, au lancement du projet. Pour commencer, 1000 logements sociaux ont été sélectionnés par la collectivité dans le quartier prioritaire de Port Boyer. Il est possible que d’autres quartiers soient ensuite ciblés par la métropole pour étendre le programme.

L’abonnement, quant à lui, sera géré par l’opérateur Qoontoo. Les utilisateurs pourront d’ailleurs, s’ils le souhaitent, le compléter avec des options supplémentaires, comme un forfait mobile ou d’autres chaînes de télévision. La facture se verra alors plus élevée, mais Nantes promet de garder des « tarifs abordables ».

« Cette offre, au plus près des besoins des locataires, apporte une solution concrète pour améliorer leur pouvoir d’achat et lutter contre la fracture numérique », indique la municipalité dans un communiqué de presse. Un projet qui permettra, on l’espère, d’offrir une connexion Internet aux 9000 foyers nantais qui en étaient privés en 2022 à cause du coût élevé des abonnements.