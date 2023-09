Fibre optique : Orange, SFR, Free et Bouygues proposent des mesures inédites pour améliorer la qualité du réseau

La Fédération française des télécoms (qui regroupe Orange, SFR et Bouygues Telecom) et Free ont décidé d'unir leurs forces pour proposer des mesures complémentaires pour renforcer la qualité du réseau fibre optique. L'idée est de permettre une meilleur développement du réseau, pour plus de fiabilité et de transparence.

Si la fibre optique fait toujours plus d'adeptes en France, avec 19,8 millions d'abonnés à l'heure où nous écrivons ces lignes, difficile de dire que ce chantier important s'est déroulé dans les meilleures conditions. Depuis plusieurs années maintenant, les clients, les élus et les institutions compétentes comme l'Arcep appellent les opérateurs à se mobiliser pour améliorer le déploiement du réseau fibre optique.

En 2022, l'association Avicca, via la voix de son président le sénateur de l'Ain Patrick Chaize, a engagé des procédures pour mettre les opérateurs devant leurs responsabilités. En août 2023, le ministre de la Transition numérique Jean-Noël Barrot a fait savoir qu'une loi pourrait bientôt voir le jour pour forcer les opérateurs à assurer la qualité des installations. L'idée étant de mettre un terme aux raccordement sauvages et aux installations réalisées à la va-vite.

Face à ce raz-le-bol généralisé, la Fédération française des télécoms (qui regroupe SFR, Orange et Bouygues) et Free ont décidé d'unir leurs forces. Dans un communiqué de presse publié ce 28 septembre 2023, la FTT rappelle tout d'abord les initiatives déjà mises en place par les acteurs de la filière, pour lutter notamment contre les malfaçons (instauration des grilles de compétences, suivi et contrôle des interventions, plans de reprise des réseaux accidentogènes et dégradés).

La FTT et Free proposent des mesures inédites pour améliorer le déploiement de la fibre

Une fois ce bilan réalisé, la FTT et Free ont suggéré des mesures complémentaires pour garantir une meilleure fiabilité du réseau, mais aussi pour “accroître la transparence sur la qualité des réseaux au travers de nouveaux indicateurs fournis par les OC (ndrl : opérateurs commerciaux)”. Voici ce qu'ils proposent dans le détail :

Conformément aux demandes de l'ARCEP, instaurer des mesures de performance des opérateurs commerciaux, à l'échelle de chaque réseau concerné. Pour ce faire, l'autorité pourrait utiliser certains indicateurs comme la perception client ou d'autres portant sur leurs propres processus industriels

Alourdir les sanctions pénales contre les auteurs d'actes de vandalisme

Ce dernier point revêt une importante toute particulière pour la FTT et les opérateurs. Pour cause, on dénombre pas moins de 70 actes de vandalisme par jour sur les infrastructures numériques françaises. Ces dégradations volontaires ne font que ralentir et entraver le bon déroulement des opérations. “Le secteur des télécoms affirme une nouvelle fois, avec cette démarche partenariale, sa volonté de trouver collectivement des solutions pour l'ensemble des utilisateurs”, conclut la FTT.