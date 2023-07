Free, Orange, Bouygues et SFR font exploser la data dans leurs forfaits, mais ça n’intéresse personne

100, 150, 200 ou 250 Go, de plus en plus de forfaits proposent des enveloppes de données mobiles généreuses. Seulement, a-t-on réellement besoin d'autant de gigas à disposition ? Le dernier rapport de l'Arcep sur le marché des communications en France prouve que très peu d'utilisateurs épuisent leur quota mensuel.

Augmenter la quantité de données mobiles, voilà la technique utilisée par les opérateurs depuis des années pour faire grimper le prix des forfaits de quelques euros. Dernier cas en date, Bouygues Telecom qui a ajouté 3 euros sur la facture de certaines offres, en échange de 30 Go supplémentaires.

Bien entendu, l'opérateur n'est pas le seul à se livrer à ce genre de pratiques. D'ailleurs, il suffit de se pencher sur les formules d'Orange, de Free, de SFR et de Bouygues pour constater une augmentation constante de la quantité de data proposée avec les forfaits.

La quantité de date explosent dans les forfaits

Chez Orange, les forfaits sans engagement débutent avec une enveloppe ridicule de 100 Mo, pour passer à 10 et 20 Go avant d'effectuer un gap conséquent à 100 et 170 Go. Chez Free, le constat est encore plus flagrant sur les offres réservées aux non-abonnés Freebox.

Hormis son fameux forfait à 2 € avec 50 Mo seulement de données mobiles, on passe directement à des offres avec des enveloppes de data faramineuses de 110 Go (12,99 €/mois) et 210 Go (19,99 €/mois).

Pour autant, les Français ont-ils réellement besoin d'une quantité si importante de données mobiles ? Le dernier rapport de l'Arcep sur le marché des communications prouve que très peu d'utilisateurs épuisent leur quota mensuel.

Les Français se contentent pour la plupart de 15 Go par mois

En effet, on apprend dans cette étude que le trafic par client actif 4G s'élève à seulement 15 Go par mois ! Cela représente toute de même une augmentation de 2,2 Go en un an et par abonné. Malgré cette hausse de la consommation moyenne des utilisateurs, le rapport confirme que la majorité des abonnés se contenterait en réalité d'une enveloppe de 20 Go par mois.

Et malheureusement, force est de constater qu'il existe très peu d'offres sur le marché qui proposent une quantité de data à même de correspondre à cette moyenne. Il y a bien Red by SFR avec un forfait sans engagement à 9,99 €/mois avec 40 Go de data, et B&You avec une offre similaire (40 Go pour 9,99 €/mois). Chez Orange, il existe une offre à 40 Go, mais il s'agit d'une formule limitée facturée à 28,99 €/mois soumis à un engagement de 24 mois.

