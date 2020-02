MWC 2020 : les organisateurs se préparent à annuler l’événement

L’organisateur du MWC 2020, GSMA, ferait en ce moment pression sur le gouvernement espagnol afin qu’il déclare l’état d’urgence sanitaire. Un tel décret permettrait en effet d’annuler le salon tout en faisant jouer les assurances, ce qui éviterait aux organisateurs une facture autrement bien trop salée.

Nos confrères de Wired affirment, selon des sources proches de GSMA, que l’organisateur du MWC 2020 se prépare à tout simplement annuler le salon. Le consortium attendait plus de 100 000 visiteurs venus de 200 pays, mais les craintes autour de l’épidémie de coronavirus avec ses conséquences et l’annulation de la présence de nombreuses entreprises semble avoir eu raison de la volonté de maintenir le salon contre vents et marées.

Sony, LG, ZTE, Nvidia Ericsson, TCL, Intel, Vivo, et plus récemment Nokia/HMD ont tous annoncé qu’ils annulaient leur présence. Samsung a par ailleurs réduit son dispositif, mais restera présent, comme Huawei, Oppo, Xiaomi et Motorola. Mais forcément, cela commence à faire beaucoup. D’autant que l’épidémie contraint certains participants à des mesures assez drastiques comme la quarantaine, ou restreint leur possibilité de voyager – tout particulièrement au départ de la Chine. Sans compter la peur légitime des participants liée à la forte mortalité du coronavirus.

Malgré la volonté des organisateurs de « débrancher la prise », il reste un gros problème : le coût total de l’événement, et celui, encore plus lourd, d’une annulation. Des sources proches de GSMA expliquent que le MWC pourrait être forcé d’ouvrir tout de même ses portes, histoire d’éviter de mettre ses comptes trop dans le rouge. Pour autant des responsables seraient à en croire Wired en train de mener un lobbying intense auprès du gouvernement catalan et espagnol pour que soit déclaré l’état d’urgence sanitaire – la seule mesure qui permettrait d’annuler le salon tout en faisant jouer les assurances.

GSMA pourrait être contraint de formuler une décision définitive d’ici la fin de la journée. Wired rapporte en effet que le consortium tient une réunion de crise depuis 14 heures… dans tous les cas cette édition 2020 semble d’ores et déjà irrémédiablement compromise.

