Motorola Razr 3 (2022) : des photos du smartphone pliable se retrouvent sur la toile

Le Razr 3 (2022) est attendu comme le prochain smartphone pliable de Motorola-Lenovo. Alors que le constructeur n'a toujours pas officialisé son existence, des photos volées de l'appareil continuent d'inonder la toile. En effet, plusieurs clichés du Razr 3 ont été publiées sur Weibo, le principal réseau social chinois.

Motorola fait partie des quelques marques à s'être lancées sur le marché des smartphones pliables. Son premier essai, à savoir le smartphone à clapet Razr en 2019, était plutôt réussi. En 2020, le constructeur a revu sa copie avec le Razr 5G.

Cependant et depuis le lancement de son modèle, on attend toujours une annonce concernant son successeur : le Motorola Razr 3. Malgré l'absence d'officialisation, on sait néanmoins que le smartphone existe, grâce à de multiples fuites sur la toile mais aussi à quelques teasers partagés par le fabricant sur Weibo notamment.

Ce jeudi 21 juillet 2022, le directeur général de Lenovo a publié une courte vidéo dans laquelle on peut voir l'écran secondaire du Razr 3 (2022) en action. Visiblement, il sera possible de jouer à des petits jeux (ici un jeu de dés). En regardant attentivement l'appareil, on remarque la présence d'un double capteur photo et d'un Flash LED. D'après les premières informations disponibles, ce duo serait composé d'un capteur principal de 50 MP et d'un capteur ultra grand-angle de 13 MP.

De nouvelles photos du Razr 3 (2022) apparaissent sur la toile

D'ailleurs, un utilisateur de Weibo vient à son tour de publier des photos du Motorola Razr 3 (2022). Pour une raison que l'on ignore, cet utilisateur a reçu l'appareil avant la présentation. On peut y voir clairement le smartphone, ainsi que la boite et la documentation en mandarin. L'occasion pour nous de confirmer les modifications apportées par Motorola au design de l'appareil, désormais privé de son fameux menton.

Pour rappel, le Motorola Razr 3 (2022) serait équipé d'un écran principal 6,7″ en définition FHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le capteur selfie serait lui de 32 MP. Il embarquerait jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de capacité de stockage. Le téléphone pliable serait propulsé par Android 12 et serait compatible avec la charge rapide 25 W. Enfin, on devrait retrouver sous le capot le Snapdragon 8 Gen 1, mais aussi sa version premium, le nouveau Snapdragon 8 Gen 1+.