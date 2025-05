Motorola lance deux smartphones qui ne sont pas qu’abordables et élégants

Motorola dévoile deux nouveaux téléphones pour sa gamme abordable, les Moto G. Il s’agit des Moto G86 et Moto G56. Compatible 5G, ces deux téléphones reprennent le beau design des Edge et profitent d’un prix de vente accessible à tous. Et ce ne sont pas leurs seuls atouts. On vous les présente en détails.

Nous sommes souvent convaincus par les produits haut de gamme de Motorola. Que ce soit dans la gamme Edge ou la gamme Razr. Le Edge 50 Ultra de 2024 est l’un de nos smartphones préférés de 2024. Et le Razr 60 Ultra reprend pratiquement tous les atouts de son prédécesseur, notamment son excellent écran externe. Mais la marque américaine a gagné ses lettres de noblesse sur les segments abordables avec les Moto G, des téléphones qui combinaient une fiche technique complète, une expérience fluide et un prix accessible.

S’ils font moins parler que les Edge et les Razr, les Moto G ont encore leur mot à dire pour tous ceux qui cherchent des produits fonctionnels, mais pas hors de prix. La preuve en est avec les deux nouveaux modèles que Motorola vient de dévoiler : les Moto G86 et Moto G56. Leurs prix publics conseillés s’élèvent à 349 euros et 279 euros, respectivement. Et pour ce montant, vous profitez d’un beau téléphone, reprenant le design des Edge avec ce module photo intégré élégamment à la coque, et d’une fiche technique complète.

Les deux nouveaux smartphones de Motorola sont renforcés, élégants et abordables

Commençons avec le Moto G85. Ce téléphone n’a pas grand-chose à envier au Edge 60 Fusion que nous avons testé au début du printemps. Il faut dire qu’une cinquantaine d’euros seulement les sépare. La proximité est donc logique. Elle est même assez importante puisque pratiquement tous les éléments de leurs fiches techniques sont communs. Parmi les différences, les plus importantes sont le capteur ultra grand-angle et la puissance de la charge rapide. Voici les informations à retenir sur le Moto G86 :

Écran Super HD pOLED 120 Hz de 6,7 pouces

Verre Gorilla Glass 7i à l’avant

à l’avant Processeur Dimensity 7300

8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage extensibles par microSDXC

Batterie 5300 mAh compatible charge rapide 30 watts

compatible charge rapide 30 watts Capteur principal 50 MP , objectif ouvrant à f/1.88 avec autofocus et stabilisateur optique

, objectif ouvrant à f/1.88 avec autofocus et stabilisateur optique Capteur selfie 32 MP, objectif ouvrant à f/2.2

Double haut-parleur

Compatible Dolby Atmos, WiFi 6 et Bluetooth 5.4

et Bluetooth 5.4 Android 15

Certification IP69 et MIL-STD-810H

Le second modèle est le Moto G56. Successeur du Moto G55, il reprend la fiche technique du Moto G86, mais fait quelques concessions pour réduire encore le prix et passer sous la barre des 300 euros. Vous retrouvez la protection contre l’eau et les coups durs du quotidien, la RAM, le stockage, les capteurs photo avant et arrière, la compatibilité Dolby Atmos, la charge rapide et quasiment la même batterie. Les concessions se trouvent au niveau de l’écran, de la connectivité, du module photo principal (plus de stabilisateur) et du processeur. Voici les éléments à connaitre sur le Moto G56 :

Écran LCD 120 Hz de 6,72 pouces

Verre Gorilla Glass 7i à l’avant

à l’avant Processeur Dimensity 7060

8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage extensibles par microSDXC

Batterie 5200 mAh compatible charge rapide 30 watts

compatible charge rapide 30 watts Capteur principal 50 MP , objectif ouvrant à f/1.88 avec autofocus

, objectif ouvrant à f/1.88 avec autofocus Capteur selfie 32 MP, objectif ouvrant à f/2.2

Double haut-parleur

Compatible Dolby Atmos , WiFi 5 et Bluetooth 5.3

, WiFi 5 et Bluetooth 5.3 Android 15

Certification IP69 et MIL-STD-810H

Voici donc deux téléphones plutôt élégants, colorés pour briser la monotonie, résistant aux tracas du quotidien et offrant une expérience plutôt complète. Les deux smartphones se déclinent en quatre coloris chacun. Ils seront en vente en France courant juin. Vous les retrouverez chez toutes les enseignes habituelles.