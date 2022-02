Motorola Edge 30 Pro officiel : écran 144 Hz, recharge 68W et un prix de 799€

Motorola vient d'annoncer l'Edge 30 Pro, une nouvelle proposition destinée à se faire une place sur le marché du haut de gamme. Le smartphone se distingue grâce à un écran 144 Hz, une recharge rapide de 68W, un Snapdragon 8 Gen 1, un triple capteur photo 50 mégapixels et 12 Go de RAM.

Ce jeudi 24 février 2022, Motorola a levé le voile sur l'Edge 30 Pro, un nouveau smartphone Android haut de gamme. Ce téléphone premium rejoint la gamme des Motorola Edge et succède au Motorola Edge 20 Pro lancé l'été dernier.

Avec cette nouvelle proposition, la marque américaine cherche à se creuser une place sur le segment des smartphones haut de gamme, aux côtés de cadors du secteur comme Samsung, Apple ou plus récemment Xiaomi.

Quelle fiche technique pour le Motorola Edge 30 Pro ?

Le Motorola Edge 30 Pro est recouvert d'un écran OLED Full HD+ de 6,7 pouces. L'entreprise annonce un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour regarder des films, jouer à des jeux vidéo ou faire défiler des pages web. La plupart des smartphones se contentent d'une fréquence maximale de 120 Hz, à l'exception d'une poignée d'appareils orientés gaming conçus par Asus ou Nubia.

Les performances sont assurées par le Snapdragon 8 Gen 1, le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm. Le chipset est couplé à 12 Go de RAM. Motorola confie l'autonomie du Edge 30 Pro à une batterie de 4800 mAh compatible avec la recharge rapide maison de la marque, Turbo Power 68W. Grâce à cette technologie, Motorola promet 50% de recharge de la batterie en seulement 15 minutes. Il est également compatible avec la recharge sans fil de 15W et la recharge sans fil inversée de 5W. La marque propose 256 Go de stockage interne.

La partie photo est assurée par un triple capteur photo. Cet appareil photo est composé d'un objectif principal de 50 mégapixels (f/1.8) avec stabilisateur optique, d'un second module 50 mégapixels (dédié à la macro et à l'ultra grand angle) et d'un troisième capteur destiné à capturer la profondeur de champs.

L'appareil bénéficie de technologies comme le Quad Pixel. Il s'agit d'une technologie de “pixel binning” qui consiste à combiner plusieurs photopiles en un seul photosite plus gros et plus lumineux. Motorola annonce aussi un autofocus omnidirectionnel capable de “faire la mise au point plus rapidement et plus précisément” dans un environnement sombre. Sur la face avant, on trouve un capteur pour les selfies de 60 mégapixels. Résolument haut de gamme, le smartphone permet de filmer en 8K et HDR10+.

Côté design, Motorola ne révolutionne pas le genre. Sur la face avant, on trouve écran troué et de fines bordures. Au dos, les trois capteurs sont disposé à la verticale dans un bloc photo de forme ovale. Un flash LED est visible dans le bloc photo.

Quelle date de sortie et quel prix ?

Le Motorola Edge 30 Pro sera commercialisé début mars 2022 en France. La marque vend le téléphone aux prix de 799 euros. Seul le coloris Bleu pétrole, visible dans les images de cet article, est disponible sur le marché français. Que pensez-vous du smartphone de Motorola ? On attend votre avis dans les commentaires.