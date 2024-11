Molotov victime d’une cyberattaque, vos données privées sont compromises

Le service de streaming Molotov annonce avoir été victime d'une cyberattaque. Les données personnelles des utilisateurs ont été compromises. Voici ce qu'il faut savoir sur cette fuite.



Et une de plus. Depuis environ 2 mois, les cyberattaques de grande envergure s'enchaînent en France, pour le plus grand malheur des clients des services touchés. Début septembre, plusieurs enseignes comme Boulanger, Cultura, Cybertek ou encore GrosBill se font dérober des millions de données privées. Fin octobre, c'est au tour de l'opérateur Free d'annoncer le vol des informations personnelles de 19 millions d'utilisateurs, faisant de l'incident le plus important enregistré par le FAI.

Il est d'autant plus grave qu'environ 5 millions d'IBAN sont récupérés en même temps que le reste. Et si vous pensiez que l'arrivée des fêtes de fin d'année allait calmer les choses, vous vous trompiez lourdement. Aujourd'hui, la plateforme de streaming de chaînes TV Molotov prévient ses abonnés qu'elle aussi s'est fait pirater. Au moment de publier cet article, aucun démenti n'est venu infirmer le mail envoyé, à l'instar de ce qu'il s'est passé avec la cyberattaque d'Intermarché il y a quelques jours.

Encore une fuite de données massives en France, c'est Molotov qui est touché cette fois-ci

“Molotov a été victime d'une intrusion dans ses systèmes d'information : des tiers non autorisés ont pu accéder à certaines informations personnelles, principalement des données de contact et d'identification (adresse email et nom, prénom, date de naissance si renseignés)“, peut-on lire au début du message. Le service de streaming précise que les données bancaires et les mots de passe ne sont pas concernés par la fuite.

Lire aussi – Les données de millions de clients Ornikar sont compromises, la célèbre chaîne d’auto-écoles a été piratée

Aucun chiffre n'est donné, pas même une fourchette. Il est donc impossible de savoir si l'incident met en péril les infos de dizaines ou bien de millions de personnes en France. Molotov indique avoir pris “des mesures immédiates pour sécuriser les données affectées“. Elles peuvent tout de même être utilisées par les hackers à des fins criminelles. Faites donc attention aux tentatives de phishing qui pourraient survenir dans les prochaines semaines.