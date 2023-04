MIUI 14 : des versions de la surcouche logicielle de Xiaomi installeront pas moins de trois navigateurs

Xiaomi a pris la décision étrange de proposer, dans certaines régions, une version MIUI avec trois navigateurs préinstallés.

Xiaomi a la réputation de proposer des smartphones performants, mais abordables. Les produits de la marque sont cependant loin d’être exempts de défauts. On reproche ainsi souvent à la compagnie d’installer beaucoup trop de logiciels inutiles, voire douteux, le fameux bloatware. Celui-ci est toujours présent en grand nombre, même sur le Xiaomi 13, le flagship de la marque.

Now some #MIUI ROMs have THREE preinstalled browsers: Chrome, Mi Browser, and… Opera (added in some new MI and IN ROMs).

Opera is uninstallable on Global (MIXM) ROMs, but not on India ROMs (INXM).

Cette mauvaise réputation ne risque pas de s’améliorer avec le tweet publié par Kacper Skrzypek. Le leaker polonais affirme que la surcouche logicielle MIUI de Xiaomi va intégrer non pas un, non pas deux, mais bien trois différents navigateurs, à savoir Chrome, Mi Browser et Opera. Cela peut être gênant, mais pas forcément rédhibitoire, tant qu’il est possible de désinstaller le logiciel. Et bien, Me Skrzypek affirme que certaines versions de la ROM (en Inde, par exemple) n’autoriseront pas la désinstallation de quelque browser que ce soit.

Xiaomi impose un troisième navigateur dans certaines versions de MIUI

Fort heureusement pour les clients européens, russes et taiwanais de Xiaomi, Opera ne sera pas préinstallé sur les versions de MIUI 13 ou MIUI 14 mises à leur disposition. Quoi qu’il en soit, on peut s’étonner de la décision des dirigeants de la compagnie, à l’heure où leur politique en matière de bloatware est unanimement dénoncée par tous les utilisateurs et les observateurs.

MIUI 14, la nouvelle version de la surcouche maison de Xiaomi pour ses smartphones Android, n’a pourtant aucun besoin de « pourriciels » pour faire valoir ses indéniables atouts. En plus des classiques modifications de design et d’interface, la surcouche logicielle apporte les Super Icons, qui permettent de redimensionner les icônes et dossiers à volonté. L’interconnectivité entre appareils de la marque sera poussée à son paroxysme, puisque, un peu comme la fonction Stage Manager sur iOS 16, elle permet d’ouvrir une application sur smartphone de la marque et de la faire passer sur l’écran d’un autre appareil compatible.

