MIUI 11 : un hacker a réussi à faire tourner la surcouche de Xiaomi sur iPhone

Un hacker est parvenu à faire tourner MIUI 11, la surcouche Android de Xiaomi, sur un iPhone. Pour arriver à ses fins, le pirate a d'abord jailbreaké l'iPhone avec le célèbre outil prévu à cet effet : Checkra1n. Avec cette prouesse technique aussi inutile qu'impressionnante, le hacker fait l'étalage de ses compétences.

D'après nos confrères chinois de MyDrivers, des développeurs sont parvenus à installer MIUI 11, une ancienne surcouche Android développée par Xiaomi, sur un iPhone. Annoncée en 2019, l'interface est basée sur Android 10 et se retrouve sur de nombreux téléphones de la marque chinoise.

Le média ne précise pas quel est le modèle d'iPhone utilisé. Une courte vidéo révèle qu'il s'agit d'un iPhone avec lecteur d'empreintes Touch ID. La brève séquence montre que l'interface Android fonctionne normalement sur l'iPhone. Visiblement, le smartphone est même parvenu à se connecter à un réseau mobile.

Des pirates ont jailbreaké un iPhone pour y installer MIUI 11

On s'attend évidement à ce que toutes les fonctionnalités de l'iPhone ou de la surcouche, ne soient pas disponible. Le Touch ID par exemple risque de ne pas fonctionner. Plus globalement, on imagine que ce portage inattendue manque de stabilité et que les bugs doivent être fréquents.

Evidemment, les développeurs derrière le projet n'avaient pas pour intention de transformer véritablement l'iPhone en smartphone Android. En règle générale, les hackers réalisent ce genre d'exploit uniquement pour faire l'étalage de leurs capacités sur la toile. Concrètement, ils souhaitent simplement prouver que tout est possible malgré les limitations des constructeurs.

On ignore encore comment les développeurs s'y sont pris pour installer MIUI 11. D'après MyDrivers, ils ont d'abord jailbreaké l'iPhone. Le jailbreak, l'équivalent du root sur les smartphones Android, permet de contourner les limitations mises en place par Apple pour protéger les utilisateurs lambda.

Les pirates ont tout misé sur une faille appelée checkm8. Cette faille concerne tous les iPhone allant du 5S au X. Cette brèche est exploitée par un célèbre outil de jailbreak appelé Checkra1n. Que pensez-vous de cette drôle de prouesse ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.