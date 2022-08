Mission Artemis 1 vers la Lune : comment suivre le lancement en direct ?

L'homme n'a pas posé le pied sur la Lune depuis 1972, mais aujourd’hui, lundi 29 août 2022, la NASA devrait lancer la première étape de la mission qui a pour but que des personnes y retournent d’ici quelques années.

Cinquante ans après que les derniers humains ont marché sur la lune, l'humanité veut désormais y retourner. Après quelques querelles politiques, des difficultés technologiques et surtout bureaucratiques, la mission Artemis 1 de la NASA devrait enfin être lancée dès ce lundi 29 août.

La fusée géante Space Launch System (SLS) doit décoller du pas de tir 39B du complexe de la NASA à Cap Canaveral, en Floride. On retrouvera à bord un vaisseau spatial non habité Orion, conçu pour transporter à terme jusqu'à six astronautes sur la Lune, et peut-être plus tard sur Mars. On s’attend néanmoins à ce que ce soit SpaceX qui assure les prochains vols avec sa nouvelle fusée Starship.

Comment suivre le décollage de la fusée en direct ?

Quand a eu lieu le lancement : ce lundi 29 août 2022

: ce lundi 29 août 2022 À quelle heure le live va-t-il commencer : entre 14h33 et 16h33 (heure française)

: entre 14h33 et 16h33 (heure française) Comment voir la conférence : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps dure le live : plusieurs heures

La fenêtre de lancement de la mission Artemis 1 se situe entre 14h33 et 16h33, heure française. Les conditions météorologiques sont vraisemblablement favorables à 80 % au début de la fenêtre de lancement et devraient tomber à 60 % vers la fin, a déclaré dimanche Melody Lovin, responsable de la météorologie de lancement de l'U.S. Space Force. Il est donc plus probable que la NASA essaye de faire décoller sa fusée dès l’ouverture de la fenêtre de lancement.

Des dates de lancement de secours sont disponibles les 2 et 5 septembre. Quelque 100 000 personnes sont attendues sur la Florida Space Coast pour le lancement, impatientes de voir la NASA écrire un nouveau chapitre de l'histoire de l'exploration spatiale humaine.

Lire également : La NASA veut installer un réseau Wi-Fi sur la Lune

Que sait-on de la mission Artemis 1 ?

Cette mission de 42 jours sans équipage va permettre de tester les capacités de la nouvelle fusée Space Launch System (SLS), ainsi que l'état de préparation et la sécurité du vaisseau spatial Orion, qui est conçu pour envoyer des humains dans l'espace. Si la liste des passagers ne comprend pas d'êtres humains, il y aura tout de même des passagers : trois mannequins et une peluche Snoopy.

Les mannequins, nommés Commander Moonkin Campos, Helga et Zohar, mesureront les radiations de l'espace lointain que les futurs équipages pourraient subir et testeront une nouvelle combinaison et une nouvelle technologie de blindage. À bord d’Orion, on retrouve même une expérience biologique sur des graines, des algues, des champignons et des levures pour mesurer la réaction de la vie à ces radiations.

L'engin spatial entrera en orbite terrestre basse avant que l'étage supérieur de la fusée ne s’allume pour l'amener sur une orbite translunaire. Le vaisseau spatial effectuera un survol de la Lune, utilisant la gravité lunaire pour prendre de la vitesse et se propulser à 70 000 km au-delà de la Lune, à près d'un demi-million de km de la Terre, plus loin qu'aucun humain n'ait jamais voyagé. Lors de son voyage de retour, Orion effectuera un autre survol de la Lune avant de revenir sur Terre.

Pendant sa mission, Orion lancera dix petits satellites appelés CubeSats à des fins scientifiques et commerciales. Ils seront utilisés pour étudier différentes zones de la Lune, étudier la durabilité de l'utilisation des vaisseaux spatiaux, et même envoyer un vaisseau spatial vers un astéroïde proche de la Terre.

Cette mission inaugurale du programme Artemis donnera le coup d'envoi d'une nouvelle phase d’exploration spatiale qui aura pour but de faire atterrir de nouveaux équipages d'astronautes dans des régions de la Lune jusqu'alors inexplorées et d’y construire une base, avant d'aboutir à des missions avec équipage vers Mars. Les équipages monteront à bord d'Artemis II sur une trajectoire similaire à Artemis 1 en 2024, et la première femme et le prochain homme à se poser sur la Lune devraient arriver au pôle Sud lunaire à la fin de 2025 lors de la mission Artemis III.