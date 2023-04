Minecraft Legends : le spin-off du jeu phare de Microsoft se montre dans une bande-annonce

Minecraft va avoir le droit à un nouveau spin-off : Legends. Souhaitant mêler habilement RTS et jeu d’aventure scénarisé, il débarque sur PC et consoles le 18 avril prochain. La nouvelle bande-annonce nous montre ce qui nous attend.

Minecraft s’est décliné dans un premier spin-off en 2020, Dungeons. En 2023, Microsoft remet le couvert avec Legends, un jeu d’aventure et de stratégie en temps réel prévu pour sortir ce mois-ci. Un titre sur lequel mise beaucoup la firme de Redmond dans ce mois d’avril 2023 très chargé en sorties vidéoludiques.

Le jeu a été annoncé en 2022 et cette semaine, un nouveau trailer a fait son apparition sur les Internets. Il nous montre l’univers dans lequel nous serons plongés et les enjeux de cette aventure inédite. Il faudra défendre le monde contre une invasion du nether.

Minecraft Legends, un nouveau spin-off dans le monde de Minecraft

L’idée de Legends est de reprendre l’univers et la direction artistique du jeu de 2011 pour le décliner avec un nouveau gameplay. Ici, nous ne sommes plus en face d’un bac à sable où tout est permis. Enfin plus totalement. Scénarisé, ce titre nous emmènera dans une aventure linéaire avec une composante RTS. Il faudra construire des bases afin de se défendre ou d’attaquer des ennemis à l'aide de mignons. Ainsi, Microsoft continue d’exploiter son jeu phare, qui peut être décliné à toutes les sauces. D’abord le hack and slash, maintenant le RTS.

Cette bande-annonce de 30 secondes est la dernière d’une série de trailers publiés ces dernières semaines. Le titre sera disponible à partir du 18 avril prochain sur les consoles Xbox, mais aussi sur PlayStation et Switch. Evidemment, il sera présent dès son lancement sur le Game Pass. Nous serons au rendez-vous pour le tester afin de vous donner nos impressions.

Minecraft est une véritable mine d’or pour Microsoft. En plus du jeu principal et des spin-off, le soft va prochainement avoir le droit à une adaptation cinématographique réalisée par Jared Hess. Le rôle principal sera tenu par Jason Momoa, qu’on connaît pour ses rôles dans Game of Thrones ou Aquaman. Pourquoi pas… Sortie prévue le 5 avril 2025.