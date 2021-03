Un petit génie transforme son appareil photo pour jouer à Minecraft

On sait désormais qu’il est possible de jouer à Minecraft sur un appareil photo. Plus précisément, ce dernier peut héberger un serveur, sur lequel on peut ensuite se connecter à partir d’un PC. Le programmeur turtius explique comment il s’y est pris dans une vidéo postée sur YouTube.

Vous êtes-vous déjà demandé s’il est possible de faire tourner Minecraft sur un appareil photo ? On imagine que non. Pourtant, quand on sait qu’il est possible de jouer à Doom sur une calculette alimentée par des patates, la chose ne paraît pas si farfelue. C’est probablement ce que s’est dit le programmeur se faisant appeler Turtius lorsque l’idée lui a traversé l’esprit. Avec un Canon SL2 et quelques connaissances en reverse engineering, il est ainsi parvenu à créer un serveur entièrement fonctionnel.

En effet, il ne s’agit pas ici de faire tourner le jeu à proprement parler sur l’appareil, mais bien d’y héberger un serveur sur lequel se connecter à partir d’un PC. Ce dernier reste donc le client, ou la « console », tandis que le Canon SL2 sert à stocker toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du jeu. Cela veut donc dire que, en théorie, d’autres joueurs peuvent se connecter à l’appareil photo et partager une partie avec Turtius.

Jouer à Minecraft à partir d’un appareil photo, c’est possible

Le plus impressionnant dans l’histoire est sans doute que l’appareil photo en question continue de fonctionner… comme un appareil photo. Turtius explique en effet qu’il est possible de filmer ou de capturer des clichés tout en jouant à Minecraft. En revanche, mieux vaut ne pas s’attendre à des performances extraordinaires de sa part. Le serveur dévore la majeure partie des capacités du processeur, et la moindre action supplémentaire peut entraîner un crash immédiat.

Autant dire que vous ne jouerez pas à la version RTX du jeu si jamais vous souhaitez tenter l’expérience par vous-même. Le processus, quant à lui, repose sur un programme intitulé Avrcraft, disponible sur Github, qui permet de créer un serveur Minecraft optimisé pour les appareils 8-bit. L’opération n’est toutefois pas sans risque. « Je ne recommande pas de faire tourner [le jeu] sans savoir ce que vous faites, puisque cela pourrait détruire votre appareil photo », prévient Turtius.