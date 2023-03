Microsoft Word bénéficie enfin de cette fonctionnalité indispensable

Microsoft s'est décidé à corriger un anachronisme flagrant dans Word, son logiciel de traitement de texte. Ce dernier gagne un nouveau raccourci clavier indispensable.

Word est sans aucun doute l’un des logiciels de traitement de texte les plus avancés. Si la majorité de ses fonctionnalités sont accessibles grâce à une combinaison de touches, l’une d’entre elles, et non des moindres, manque encore à l’appel : le copier-coller de texte sans formatage. Microsoft a annoncé sur son blog que ce raccourci clavier est enfin disponible dans les versions bêta de Microsoft 365 pour Windows et Mac.

Jusqu’à présent, pour coller du texte brut copié depuis un document au format RTF, par exemple, il fallait coller le texte dans son format d’origine (police de caractère et taille de texte), puis cliquer sur « Options de collage → Conserver uniquement le texte » dans le menu contextuel qui apparaît, ou encore sur le bouton « Effacer toute mise en forme » dans le menu de Word. Les utilisateurs de logiciels de traitement de texte les plus aguerris le savent, il est bien plus rapide d’utiliser la combinaison de touches Ctrl + Shift + V, d’autant plus que cette dernière est disponible dans la majorité des applications de productivité concurrentes, Google Docs, pour n’en citer qu’une.

L’oubli du Ctrl + Shift + V semblait un peu anachronique, tant cette fonctionnalité est indispensable au quotidien. Si la plupart des internautes passent par la barre de menu pour changer le formatage de leur texte, d’autres, les plus productifs, préfèrent, autant que possible, garder leurs doigts sur le clavier. Assez étonnamment, le collage de texte brut est possible dans d’autres logiciels de Microsoft, Teams, par exemple, ou encore Word sur le Web.

Notons que les utilisateurs de Power Toys bénéficient déjà de cette fonctionnalité à l’échelle de tout le système. Cela dit, la suite d’utilitaires de Windows n’a pas encore été adoptée par le grand public, et ce n’est pas un modèle de stabilité et d’accessibilité. En supportant enfin cette fonctionnalité, Microsoft uniformise enfin l’expérience utilisateur dans toute sa suite de productivité.