Word, PowerPoint, Outlook : l’arrivée de l’IA dans Microsoft 365 est imminente

Microsoft souhaiterait exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle dans de nombreuses applications. La firme de Redmond pourrait prochainement dévoiler ses plans, en intégrant l’IA dans des logiciels phares comme Outlook ou encore Word.

L’intelligence artificielle semble représenter le nouvel Eldorado pour Microsoft. La société américaine a récemment annoncé étendre son partenariat avec Open AI, la société derrière Chat GPT. Mais ses ambitions ne devraient pas s’arrêter là.

Il y a quelques jours, Microsoft a dévoilé l’intégration de l'IA dans son moteur de recherche Bing. Une manœuvre qui n’est pas anodine, puisqu’en plus de vouloir révolutionner la manière dont nous utilisons cet outil, il traduit une volonté de la firme de Redmond de tout miser sur cette technologie. Les choses devraient s'accélérer dans les prochaines semaines, selon The Verge.

Microsoft veut intégrer l’IA dans ses logiciels

Le site américain indique, sources à l’appui, que Microsoft prévoirait étendre l’utilisation de l’IA (le modèle Prometheus utilisé dans Bing) à d’autres logiciels, plus particulièrement ceux qui composent Microsoft 365 : Word, PowerPoint, Excel, Outlook… L’annonce officielle devrait être faite dans le courant du mois de mars. Le but serait d’aider l’utilisateur dans la vie de tous les jours, mais le processus reste encore très flou. On peut imaginer plusieurs choses, comme une IA qui nous incite à répondre à un mail important dans Outlook ou encore un classement plus intelligent de notre courrier. Il est déjà possible d’avoir un aperçu de la chose dans l’application web de Word via le nouveau Bing.

Sur PowerPoint ou Excel, l’IA pourrait permettre à l’utilisateur de créer facilement des graphiques adaptés. Une utilisation plus naturelle de certains logiciels qui nous ferait gagner beaucoup de temps au quotidien. Quiconque ayant déjà utilisé Excel sait à quel point certaines étapes de création peuvent être longues.

Avec la puissance de l’IA et d’Azure, Microsoft est convaincu de tenir la prochaine évolution majeure de l’informatique, un changement aussi important que l’invention du PC ou d’Internet. La technologie brute est intéressante, mais reste à voir comment elle pourrait être utilisée intelligemment dans notre quotidien. On le rappelle, toutes ces technologies ne sont rien si l’utilisateur n’y voit pas une plus-value. C’est exactement pour cette raison que le métavers est un échec pour le moment.

Source : The Verge