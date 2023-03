Microsoft vous permet désormais de partager les meilleures réponses de Bing Chat

Depuis l’arrivée de l’intelligence artificielle GPT sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft est devenu l’un des plus utilisés au monde. Microsoft a trouvé une idée pour démocratiser encore plus vite sa technologie.

Il y a plus d’un mois, l’intelligence artificielle qui sous-tend ChatGPT débarquait sur le moteur de recherche de Microsoft : Bing. Depuis, Bing a vu son nombre d’utilisateurs exploser et dépasser la barre des 100 millions d’utilisateurs, mais cela n’est pas encore assez pour Microsoft.

L’entreprise vient d’ajouter une fonctionnalité qui pourrait bien lui permettre d’augmenter significativement sa base d’utilisateurs au cours des prochains mois. Sur Bing Chat, la section où vous pouvez discuter avec l’intelligence artificielle, Microsoft a ajouté un tout nouveau bouton vous permettant de partager les réponses du chatbot Bing Chat avec vos amis sur les réseaux sociaux.

Bing Chat vous permet de partager vos discussions avec vos amis

Microsoft indique dans un billet de blog que vous pouvez désormais partager directement un lien sur Facebook, Twitter et Pinterest, ainsi que par e-mail, ou en utilisant un lien persistant. La capture d'écran utilisée par Microsoft montre également qu'il est possible de partager un lien sur WhatsApp.

« Les utilisateurs de Edge v111.0.1661.41 et des versions plus récentes verront désormais la nouvelle icône Bing dans la barre latérale, qui inclut les expériences Chat et Compose conçues pour le chat Bing ».

Il vous est donc désormais possible de montrer à vos amis toutes les possibilités de Bing Chat, ce qui pourrait bien les convaincre de tenter eux aussi l’expérience. Dans un premier temps, l'entreprise limitait les sessions de chat à cinq échanges seulement dans la même discussion et à 50 messages par jour au total, avant de les assouplir à 10. Aujourd'hui, la société a augmenté le nombre de messages à 15 par discussion et le total d'une journée à 150, ce qui devrait être assez pour vous permettra d’explorer les possibilités de l’IA.

Notez d’ailleurs que Bing Chat est récemment devenu encore plus puissant que ChatGPT, puisque le moteur de recherche a l’avantage d’utiliser la dernière version GPT-4, alors que la version gratuite de ChatGPT utilise toujours GPT-3.5. GPT-4 surpasse GPT-3.5 grâce à ses capacités de raisonnement avancées qui lui permettent de produire des réponses plus concises et plus précises, et le modèle est désormais capable de comprendre les images.