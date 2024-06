Microsoft veut une Xbox portable, Windows 11 a un nouvel écran de verrouillage, c’est le récap’ !

Windows 11 va enfin avoir droit à un nouvel écran de verrouillage, Microsoft aimerait bien sortir une console portable, Amazon gaffe et dévoile le prix de la Galaxy Watch FE, c'est le récap'.



Hier soir, tous les yeux étaient tournés vers Apple. La marque a la pomme croquée a en effet tenu sa Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024, en démarrant par la traditionnelle keynote. Plusieurs annonces ont notamment été faites sur iOS 18 et nous les avons bien sûr compilé pour vous. N'hésitez pas à jeter un œil a notre dossier complet sur iOS 18, mais gardez tout de même un peu de temps pour lire les actualités marquantes du 10 juin 2024.

Microsoft préparerait une console portable

Cela fait maintenant quelques années que les consoles portables capables de faire tourner nos jeux PC ont le vent en poupe. Après le Steam Deck, d'autres constructeurs se sont lancés dans l'aventure et on peut désormais compter sur la ROG Ally ou la Lenovo Legion Go. Même Sony a tenté l'expérience avec un PlayStation Portal qui a laissé beaucoup de monde dubitatif. Et Microsoft alors ? Phil Spencer, chef de la division Xbox, a clairement laissé penser que ses équipes travaillent justement sur une portable. Pas de streaming ici, il aimerait “une machine capable de booter directement sur l’écran Xbox en plein écran, mais en mode compact“.

Windows 11 va avoir droit à un nouvel écran de verrouillage

Si Windows 11 se veut résolument moderne et n'hésite pas à relooker des parties emblématiques du système d'exploitation comme l'explorateur de fichiers, l'écran de verrouillage restait un peu à la traine. Microsoft va y remédier dans une future mise à jour qui, si elle est loin de constituer une refonte totale, ajoute une couche de personnalisation supplémentaire appréciable. Nous aurons ainsi la possibilité d'ajouter des widgets à l'écran de verrouillage pour y voir directement la météo ou les résultats sportifs par exemple.

Amazon donne le prix de la Samsung Galaxy Watch FE sans le vouloir

Une montre connectée à petit prix, ça vous dit ? Samsung en a justement une en préparation, la Galaxy Watch FE. On sait qu'elle va être bon marché par rapport à la concurrence, mais à quel point, c'est la grande inconnue. Plus maintenant. Amazon a commis une boulette en dévoilant en avance le tarif de la montre, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est compétitif.

