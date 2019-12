Windows 10 affiche maintenant des pubs qu’on ne peut pas supprimer

Windows 10 n’en finit plus de s’améliorer au fil des mises à jour, tout en connaissant au passage quelques échecs. Si Microsoft communique aisément sur les avancées de son système d’exploitation, l’entreprise est peu prolixe sur certaines « fonctionnalités » de son système d’exploitation, comme les publicités. Après les avoir longtemps mises de côté, Microsoft les remet en avant.



Lorsque vous installez Windows 10, celui-ci vous laisse le choix : soit afficher des annonces ciblées (et donc pister votre activité), soit proposer des publicités génériques, sans prendre en considération vos goûts et vos habitudes. Mais dans tous les cas de figure, il est impossible de s’affranchir des publicités au sein du système d’exploitation. Jusqu’à présent, ces publicités étaient peu nombreuses et pas véritablement gênantes. Microsoft avait fini par faire machine arrière, notamment quand l’entreprise avait tenté de les intégrer dans la barre des tâches de Windows 10 ou encore dans l’Explorateur de fichiers. On avait même fini par les oublier. Mais voilà que ces publicités sont de retour et qu’elles ciblent deux applications en particulier de Windows 10 : Courrier (Mail en vo) et Calendrier (Calendar en vo). Ces pubs se montrent de plus en plus intrusives et surtout, il est impossible de les retirer.

Des publicités qui ciblent Courrier et Calendrier (pour l’instant ?)

C’est la découverte qu’a récemment faite le site MSPowerUser. Les applications Courrier et Calendrier affichent désormais des publicités dont on ne peut pas se défaire. Courrier vous propose par exemple d’installer l’application Outlook pour votre mobile. En outre, les annonces dans l’application elle-même sont affichées quelle que soit l’adresse de messagerie que vous utilisez. Enfin, et c’est peut-être là le point qui pose vraiment problème : si ces suggestions ne sont pas gênantes en soit, il est impossible de supprimer leur affichage.



Si ce « choix » de la part de Microsoft vous pose problème, il est possible d’en faire part auprès de Microsoft via l’application Hub de commentaires. Celle-ci est installée par défaut au sein de l’ensemble des versions de Windows 10. En entrant le terme « pub » dans le champ de recherche, on constate que d’autres utilisateurs reprochent déjà à Microsoft d’afficher trop de publicité dans son système d’exploitation et ses applications. Vous pouvez déposer votre propre message afin d’exprimer votre mécontentement (ou non ?), mais cela sera-t-il suivi d’effets de la part de Microsoft ? Pas sûr, vraiment pas sûr.

