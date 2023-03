Microsoft Teams fait peau neuve : comment l’application Windows va vous changer la vie

Microsoft Teams fait peau neuve. L'application a été repensée avec une nouvelle version plus rapide, plus simple et plus flexible grâce à une architecture améliorée et des fonctionnalités innovantes basées sur l'IA.

C'est en 2017 que Microsoft a créé Teams pour rassembler tous les outils de communication et de collaboration en une seule application. Aujourd'hui, plus de 280 millions de personnes utilisent Teams chaque mois pour rester productifs et connectés avec leur entourage professionnel et personnel.

Une nouvelle preview de Microsoft Teams pour Windows vient d'être diffusée. Avec cette mise à jour, vous pouvez vous attendre à une meilleure communication et collaboration en équipe grâce à des fonctionnalités innovantes et une architecture repensée.

Microsoft Teams repensé pour une utilisation plus simple et intuitive

Microsoft a mis au point une nouvelle architecture pour son application, qui améliore considérablement sa vitesse et ses performances. Les développeurs ont collaboré avec GigaOm, une entreprise spécialisée en analyse comparative, pour mesurer l'impact de cette innovation. Les résultats sont impressionnants : Teams se lance deux fois plus rapidement et les temps de chargement pour les réunions ont été réduits de moitié.

Microsoft Teams a été repensé pour offrir une utilisation plus simple et intuitive. Les notifications, la recherche d'informations, la gestion des messages et des groupes ont été simplifiées pour améliorer l'efficacité et la productivité des utilisateurs.

Teams devient plus intelligent : l'IA au service de votre productivité

Microsoft a élaboré la nouvelle version de Teams en prenant en compte plusieurs scénarios d'utilisation. Désormais, vous pouvez rester connectés à toutes vos activités sans avoir besoin de vous déconnecter et de vous reconnecter entre plusieurs comptes et structures, grâce à des notifications instantanées.

A lire aussi – Bing : comment Microsoft révolutionne la création d’images grâce à l’IA

Enfin, Teams va proposer de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA, comme Intelligent Recap et Microsoft 365 Copilot. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, vous serez informé en temps réel de tout ce qui s'est passé avant votre arrivée à une réunion, et vous pourrez facilement répondre aux questions tout en suivant la conversation.

Cette nouvelle version de Teams sera disponible dans le courant de l'année. En attendant, Microsoft encourage ses clients utilisant Windows à essayer la preview, disponible dès aujourd'hui. Cette preview sera prochainement étendue à un plus grand nombre d’utilisateurs, y compris ceux utilisant MacOS.