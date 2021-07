Microsoft révèle les premiers prix de Windows 365 pour les PC dans le cloud

Le nouveau service Windows 365 débarquera officiellement le 2 août, mais il sera d'abord réservé aux utilisateurs professionnels. On en sait déjà un peu plus sur les tarifs, puisque Microsoft a malencontreusement déjà dévoilé certains prix.

Hier, lors de la conférence des partenaires Inspire 2021, Microsoft a annoncé Windows 365 Cloud PC, un nouveau service dans le cloud qui permettra d'expérimenter Windows 10 ou Windows 11 sur n'importe quel appareil.

Le service repose sur une version virtualisée de Windows 10 et 11, hébergée sur Azure, il sera donc par exemple possible d’utiliser le système d’exploitation de Microsoft sur un MacBook d’Apple. Le service ne doit pas être confondu avec Microsoft 365, la formule d'abonnement à l'écosystème de Microsoft. On y trouve notamment Microsoft Teams, Word, Excel ou encore PowerPoint.

Windows 365 ne sera pas abordable !

Pour deux processeurs, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, le prix sera de 31 dollars par utilisateur et par mois pour l’offre Windows 365 Business. Elle concerne les entreprises comptant moins de 300 utilisateurs. Dans un communiqué, Microsoft a précisé qu'il s'agissait bien du coût d'une seule configuration. « Il s'agit du prix d'une seule SKU. Microsoft aura beaucoup plus d'options, tant en termes de configurations que de prix, à partager lorsque le produit sera généralement disponible le 2 août ».

Les tarifs semblent tout de même élevés, puisque l’abonnement ci-dessus coûtera un total de 744 dollars sur deux ans, soit bien plus cher qu’un ordinateur portable avec de meilleures caractéristiques techniques. Cependant, ce service a pour but de fournir des avantages que vous ne pouvez pas obtenir en achetant simplement un nouvel ordinateur portable Windows 11. Il est plus facile à gérer, et vous pouvez exécuter votre session de Windows à partir de n'importe quel appareil.

Ce n'est d’ailleurs pas l'option la moins chère, car Microsoft proposera également un seul processeur, seulement 2 Go de RAM et 64 Go de stockage. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, une offre « Entreprise » sera également disponible, mais nous ne savons pour l’instant rien des tarifs ni des caractéristiques techniques qui seront proposées. Il faudra attendre le 2 août prochain pour en savoir davantage.

Source : Android Authority