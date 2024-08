Microsoft résout un bug de sécurité qui provoquait un démarrage en boucle sur les PC Windows

Un bug introduit par une récente mise à jour de Windows a provoqué le démarrage en boucle de nombreux PC en mode récupération. Microsoft a publié un correctif pour résoudre ce problème qui a touché plusieurs versions de Windows 10 et 11.

Les mises à jour de Windows sont essentielles pour garantir la sécurité et la performance de nos ordinateurs, mais elles peuvent parfois entraîner des problèmes inattendus. En juin 2024, une mise à jour avait déjà causé des redémarrages en boucle sur certains PC, forçant Microsoft à suspendre son déploiement. Récemment, un bug similaire est apparu après la mise à jour de juillet 2024, où des utilisateurs se sont retrouvés bloqués en mode de récupération BitLocker, incapable de démarrer leur système normalement.

BitLocker, la fonctionnalité de chiffrement de disque complète de Windows, est conçue pour protéger les données en cryptant les volumes du disque dur. Toutefois, après l'installation de la mise à jour de sécurité de juillet 2024, de nombreux utilisateurs ont signalé que leur PC démarrait systématiquement en mode de récupération BitLocker. Ce problème touchait particulièrement ceux ayant activé l'option de chiffrement de périphérique dans les paramètres de confidentialité et de sécurité de Windows.

Microsoft a réagi rapidement pour corriger un bug critique affectant BitLocker sur Windows

Le bug de BitLocker a affecté plusieurs versions de Windows, notamment Windows 11 (versions 23H2, 22H2 et 21H2) ainsi que Windows 10 (versions 22H2 et 21H2). Les versions de Windows Server, telles que 2022, 2019 et 2016, n'ont pas été épargnées. Microsoft a reconnu l'ampleur du problème et a mis en place des mesures pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir, en renforçant les tests de compatibilité avant le déploiement des mises à jour.

Pour résoudre le problème de BitLocker, Microsoft a rapidement publié un correctif et a recommandé à tous les utilisateurs d'installer la dernière mise à jour disponible. Ce dernier corrige le problème du mode de récupération et rétablit le fonctionnement normal des PC.

En parallèle, la mise à jour de sécurité d'août 2024, qui inclut le correctif pour BitLocker, apporte également d'autres améliorations en renforçant encore plus la sécurité des appareils Windows. Cependant, ces incidents rappellent l'importance de rester vigilant lors de l'installation de ces updates, surtout après les récentes mésaventures.

