Microsoft suspend cette mise à jour de Windows 11, elle fait redémarrer le PC en boucle

Et c'est reparti pour une mise à jour Windows 11 qui fait planter les ordinateurs. Après s'être rendu compte que l'une d'elle rendait les PC inutilisables, Microsoft a décidé de suspendre son déploiement.



Vous reprendrez bien un peu de bug suite à une mise à jour de Windows 11 ? Ou bien vous en avez trop eu ces derniers temps ? On vous comprend. C'est vrai qu'en ce moment, les problèmes du système d'exploitation de Microsoft ont des conséquences assez sérieuses. Les utilisateurs ont donc toutes les raisons d'être inquiets lorsqu'ils voient s'afficher l'icône demandant un redémarrage du PC pour le mettre à jour. Cette fois-ci, c'est la KB5039302 qui est en cause.

Sur le papier, elle est pourtant intéressante puisqu'elle ajoute plusieurs fonctionnalités à Windows 11. Par exemple la possibilité de compresser des fichiers au format 7-Zip ou TAR directement depuis le menu contextuel (clic droit > Compresser vers). La mise à jour signe aussi le retour du bouton pour changer de bureau dans la barre des tâches par défaut. Malheureusement, elle est aussi capable de rendre votre machine inutile.

Cette mise à jour de Windows 11 peut rendre votre PC totalement inutilisable

“Après l'installation des mises à jour publiées le 26 juin 2024 (KB5039302), certains appareils peuvent ne pas démarrer. Les systèmes affectés peuvent redémarrer de manière répétée et nécessiter des opérations de récupération afin de rétablir une utilisation normale. Ce problème est plus susceptible d'affecter les appareils utilisant des outils de machines virtuelles et des fonctions de virtualisation imbriquées, telles que CloudPC, DevBox, Azure Virtual Desktop“, explique Microsoft.

En conséquence, la firme suspend le déploiement de la mise à jour le temps de comprendre ce qui provoque le bug et le résoudre. En théorie, ce dernier ne devrait pas toucher beaucoup de détenteurs de la version Famille de Windows 11 étant donné qu'ils sont moins susceptibles d'utiliser des outils de virtualisation. Mais si c'est votre cas, il est plus prudent de ne pas installer la mise à jour KB5039302 pour le moment, d'autant qu'il n'y aucun moyen connu de contourner le problème.