Windows 11 renforce sa sécurité avec la mise à jour d’août, ne la manquez pas

La mise à jour de sécurité du mois d'août est désormais disponible pour Windows 11. Cette dernière corrige de nombreuses failles de sécurité et apporte des améliorations à ne pas manquer. Voici un aperçu des principales nouveautés et comment l’installer.

Chaque mois, Microsoft déploie une série de mises à jour pour ses systèmes d'exploitation. Connu sous le nom de “Patch Tuesday“, c’est un rendez-vous incontournable pour les utilisateurs de Windows. En juin 2024, la mise à jour précédente avait corrigé 51 failles de sécurité, dont une critique. Celle d’août continue dans cette lancée en renforçant encore davantage la sécurité des ordinateurs sous Windows 11.

La dernière mise à jour, KB5041585, s'adresse à tous les PC fonctionnant sous Windows 11 versions 22H2 et 23H2. Elle corrige un total de 55 vulnérabilités, dont quatre sont considérées comme critiques. Parmi ces failles, certaines permettent l'exécution de code à distance, ce qui rend leur correction essentielle.

Le Patch Tuesday d'août corrige 55 failles de sécurité

En plus des correctifs de sécurité, la mise à jour KB5041585 apporte des améliorations fonctionnelles. Par exemple, cette dernière résout un problème lié à l'écran de récupération BitLocker. Elle introduit également la possibilité de déplacer des applications épinglées du menu Démarrer vers la barre des tâches. De plus, le lancement des programmes via celle-ci est désormais simplifié grâce à un raccourci clavier.

Comment installer la mise à jour KB5041585

Ouvrez les Paramètres de Windows 11.

Cliquez sur Windows Update dans la colonne de gauche.

Lancez une recherche de mises à jour en cliquant sur le bouton en haut à droite.

Téléchargez et installez la mise à jour KB5041585 si elle est disponible.

Redémarrez votre ordinateur pour finaliser l'installation.

Vérifiez l'installation en lançant “winver.exe” dans Exécuter (WIN+R). Vous devriez voir les numéros de builds 22621.4037 et 22631.4037.

La mise à jour offre aussi des fonctionnalités améliorées, comme la duplication d'onglets dans l'Explorateur de fichiers via un clic droit. Par ailleurs, une ancienne clé de registre a été supprimée et la sécurité a été renforcée pour empêcher le démarrage de certaines anciennes versions de Linux. Il est toutefois important de noter que certaines anciennes distributions de cet OS pourraient rencontrer des problèmes de démarrage après l'installation de la KB5041585.