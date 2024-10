Microsoft annonce la fin du support pour ces anciennes suites Office qui ne sont pas si anciennes que ça

Microsoft se prépare à tourner la page sur certains de ses anciens logiciels. Avec l’évolution constante de ses offres, certaines versions ne seront bientôt plus prises en charge. Les utilisateurs devront s’adapter pour rester à jour et sécurisés.

Microsoft continue de faire évoluer ses services et logiciels en fonction des nouvelles technologies. Après l'introduction d'Office 2024, l'entreprise cherche à encourager ses utilisateurs à adopter des applications plus modernes. Tout comme Windows 10 approche également de la fin de son support, les anciennes versions de la suite Office doivent aussi laisser place à des alternatives plus récentes.

Microsoft a récemment averti les utilisateurs qu'Office 2016 et 2019 entreront dans leur dernière année de support, avec une fin programmée pour octobre 2025. Comme pour Windows 11, les versions plus récentes d'Office bénéficient de fonctionnalités plus avancées et d'une meilleure sécurité. À partir de cette date, plus aucune mise à jour de sécurité ou support technique ne sera proposé pour ces versions. Cela concerne un large éventail d'applications, parmi lesquelles Word, Excel, PowerPoint et Outlook, ainsi que des outils plus spécialisés comme Access et Visio.

Office 2016 et 2019 ne recevront plus de mises à jour de sécurité après 2025

La fin de support annoncée concerne un grand nombre d’applications, notamment Word, Excel, PowerPoint et Outlook, mais aussi des outils comme Access et Skype for Business. Ces logiciels, qui sont encore utilisés par des millions d'utilisateurs, ne recevront plus les correctifs essentiels. Microsoft rappelle que cette situation peut exposer à des risques majeurs de sécurité, surtout avec l'intégration croissante d'outils basés sur l'intelligence artificielle, tels que Copilot, dans les nouvelles versions d'Office. De plus, l'absence de support technique pourrait compliquer la résolution de problèmes rencontrés au quotidien, tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Pour permettre une transition en douceur, Microsoft propose plusieurs options de mise à niveau, comme l’abonnement à Microsoft 365 ou l’achat d'Office LTSC 2024. Ces solutions garantissent un accès aux dernières mises à jour, ainsi qu'une compatibilité avec les outils modernes. Des alternatives sont également disponibles pour les utilisateurs de serveurs Exchange et Skype for Business, afin de répondre aux besoins des entreprises et des infrastructures locales.