Microsoft règle enfin ce fléau qui vise vos emails grâce à une nouvelle fonction redoutable

Microsoft renforce la sécurité de vos emails avec une nouvelle fonction inédite. Une attaque sournoise, jusque-là difficile à bloquer, sera désormais stoppée automatiquement. Vous n’aurez plus rien à faire, Defender s’occupe de tout.

Les attaques informatiques par email sont devenues une menace quotidienne pour les entreprises et les particuliers. Parmi elles, certaines tactiques visent à saturer les boîtes de réception pour masquer des messages importants ou piéger les victimes. Avec la multiplication des cyberattaques, les éditeurs cherchent constamment à améliorer la défense des services numériques, et Microsoft ne fait pas exception. Le mois dernier, on vous expliquait justement comment protéger votre PC contre les attaques les plus courantes.

Microsoft vient d’annoncer une mise à jour majeure pour Defender for Office 365. La nouveauté la plus marquante est la détection et le blocage automatique des attaques par « email bombing ». Cette fonctionnalité a été repérée par Bleeping Computer et confirmée par Microsoft dans une note officielle. Déployée depuis fin juin, elle sera activée par défaut et arrivera chez la plupart des utilisateurs d’ici fin juillet 2025. Aucun réglage manuel n’est nécessaire, ce qui rend la protection immédiate et accessible à tous.

Windows Defender pour Office 365 bloque désormais les attaques « email bombing » sans aucune action de votre part

L’email bombing consiste à inonder la boîte mail d’une victime avec des centaines ou milliers de messages en quelques minutes. Souvent, les cybercriminels s’abonnent la victime à de nombreuses newsletters ou utilisent des services spécialisés. Leur objectif est de semer la confusion, masquer des alertes ou préparer un appel frauduleux pour obtenir un accès à distance à l’ordinateur. Une fois la porte ouverte, ils peuvent voler des données sensibles, installer des logiciels malveillants ou même lancer une attaque par ransomware.

Grâce à cette mise à jour, Defender détecte automatiquement les flux massifs d’emails suspects et les déplace dans le dossier courrier indésirable. Les administrateurs peuvent aussi suivre ces tentatives via de nouveaux outils d’analyse dans la console de sécurité. Microsoft précise que cette fonction vise surtout à protéger les entreprises, mais elle sera active pour tous les abonnés Office 365 et compatible avec les environnements Windows 11. Avec cette mesure, la société espère réduire significativement le risque d’escroqueries par ingénierie sociale et empêcher les intrusions avant qu’elles ne causent des dégâts.