Microsoft compte sur la puissance de l’IA et sur ses logiciels et services pour séduire les utilisateurs du monde entier. Alors que certaines marques, comme Apple, font tout pour préserver leur écosystème en fermant l’accès aux autres appareils, d’autres comme Microsoft tentent désormais de proposer une expérience unifiée sur tous les gadgets possibles et imaginables. Cette interopérabilité s’illustre parfois de manière un peu farfelue, à l’image de ce youtubeur qui a testé GTA V en streaming sur une smartwatch, à la plus sérieuse, avec le concept naissant de PC dans le cloud.

Une demande de brevet déposée auprès de l’USPTO le 14 novembre par Microsoft laisse penser que le géant de l’informatique envisage sérieusement de proposer une technologie baptisée « Découverte et contrôle des applications interappareils » (Cross-device application discovery and control) qui permettra à un PC, un smartphone ou même une smartwatch de découvrir les appareils de son environnement, et de les contrôler à distance, ou d’en utiliser certaines apps ou fonctionnalités.

Microsoft veut créer un Windows qui collaborera avec tous les appareils et tous les OS

Mieux encore, selon le brevet, « La découverte et le contrôle d’applications interappareils peuvent également être activés entre des appareils dotés de systèmes d’exploitation différents. Par exemple, un premier appareil peut être configuré pour fonctionner avec un système d’exploitation Windows, et il peut effectuer une découverte et un contrôle croisé d’applications avec un second appareil configuré pour fonctionner avec un système d’exploitation Linux, Android, iOS ou un autre système d’exploitation ».

Microsoft nous réserve donc un avenir dans lequel le choix d’un système d’exploitation ne sera plus aussi déterminant qu'à présent. Cette intégration peut encore être plus pointue, puisque l’invention de Microsoft sera également compatible avec des systèmes d'exploitations méconnus du grand public tels que QNX, un système d’exploitation multitâche intégré dans les systèmes embarqués industriels, dans les automobiles ou même en milieu hospitalier.

