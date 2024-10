Microsoft pense avoir trouvé l’ingrédient secret pour vous détourner d’Apple et Samsung avec ses accessoires connectés

Microsoft se prépare à faire une entrée remarquée sur le marché des accessoires connectés, d’après les déclarations d’un de ses dirigeants. En combinant l’IA avec des dispositifs portables, la société pourrait bientôt concurrencer des géants comme Apple et Samsung dans ce domaine en pleine croissance.

Depuis quelques années, le marché des accessoires connectés attire des acteurs majeurs de la technologie. Apple propose sa dernière Apple Watch Series 10, Samsung la Galaxy Watch Ultra, et Google a fait sensation avec les lunettes connectées Ray-Ban Meta. Ces produits combinent santé, bien-être, et notifications intelligentes pour une utilisation quotidienne. Microsoft, jusque-là principalement connu pour ses Surface et Windows, pourrait bientôt rejoindre cette compétition en lançant ses propres accessoires connectés, mais avec un atout : une intégration poussée de l’intelligence artificielle.

Lors d’une interview récente avec le YouTuber Austin Evans, Yusuf Mehdi, vice-président et CMO de Microsoft, a laissé entendre que l’entreprise prépare une nouvelle gamme d’accessoires connectés Surface. Ces appareils pourraient non seulement fournir des informations en temps réel mais aussi comprendre leur environnement. D’après ce dernier, ces accessoires auraient la capacité de “voir le monde” et d’interagir directement avec ce qui se passe autour de leur utilisateur grâce à des technologies d’IA avancées.

Microsoft prévoit de se lancer dans les accessoires connectés intelligents

Si ce projet voit le jour, les accessoires connectés sous la marque Surface rejoindront un secteur déjà bien peuplé, mais où l’IA commence seulement à émerger. Certains produits, comme les lunettes Meta Ray-Ban, ont déjà trouvé leur public, alors que d’autres, comme le Pin d’Humane, peinent à attirer l’attention. L’arrivée d’un acteur tel que Microsoft pourrait dynamiser l’innovation et encourager les développeurs à proposer des solutions inédites, à condition que ces appareils soient à la fois pratiques et respectueux de la vie privée des utilisateurs.

La confidentialité reste un sujet sensible pour Microsoft, particulièrement depuis les critiques autour de “Recall”, une fonctionnalité d’IA qui enregistre tout ce qui s’affiche à l’écran d’un PC sous Windows 11 pour y revenir plus tard. Cette capacité a suscité des inquiétudes sur la sécurité des données, certains craignant une collecte excessive d’informations sensibles. La société a donc revu et limité ses capacités pour mieux encadrer son usage et répondre à ces préoccupations. Avec ses futurs accessoires connectés, l’entreprise devra trouver un équilibre entre innovation et respect de la vie privée pour pouvoir espérer rassurer les utilisateurs tout en s’imposant sur le marché de l’IA portable.