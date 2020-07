Microsoft Outlook intègre un lien vers Bing Search dans le menu contextuel d’Android

Un lien vers Bing Search est intégré dans le menu contextuel d’Android après l’installation de l’application Outlook. Ce lien apparaît aussi bien dans le client mail de Microsoft que dans toutes les autres applications du système d’exploitation. En cliquant sur cette option de recherche, Android lance Outlook et exécute une recherche avec Bing.

Le marché des moteurs de recherche sur Internet est dominé (voire monopolisé selon une enquête en cours aux États-Unis) par Google. Et ce malgré une concurrence qui n’est pas inexistante. Bing Search chez Microsoft. Yahoo Search. Qwant, qui s’est récemment allié à Huawei pour EMUI. DuckDuckGo, qui a entamé une campagne d’affichage en France pour promouvoir son service. Seulement, Android, qui anime plus de 80 % des smartphones dans le monde appartient à Google. Et Google, malgré les sanctions européennes et l’obligation d’afficher des solutions alternatives au démarrage d’un smartphone, y reste omniprésent.

Lire aussi – iPhone : Google verse toujours des milliards de dollars à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut

Pour contourner cette situation monopolistique, la concurrence tente de s’immiscer là où elle peut. Depuis Android 6.0 Marshmallow, les développeurs peuvent enrichir les menus contextuels intégrés au système d’exploitation. Quand vous appuyez longtemps sur un contenu, vous faites apparaître un menu avec des actions rapides. Les premières sont souvent liées à l’édition : copier, coller, etc. En tapotant sur les trois petits points, vous accédez à des actions supplémentaires, comme la traduction ou la recherche sur Google Search.

Intégration au menu contextuel d’Android

Une autre action a récemment été découverte par les utilisateurs. Il s’agit d’un lien vers Bing Search, le moteur de recherche de Microsoft. Ce lien a été découvert dans un menu contextuel intégré au système d’exploitation Android. Comme vous pouvez le constater dans les captures d’écran ci-dessous, en sélectionnant du texte, vous pouvez faire apparaître un menu contextuel où se trouvent « Web Search » (vers Google Search), Google Translate et… Bing Search (et même Edge selon les conditions).

Ce lien n’apparaît pas systématiquement. Nous avons fait le test sur un smartphone Android. En installant uniquement l’application Outlook, l’option n’est pas apparue dans un premier temps. Une seconde étape est nécessaire : installer Edge. Il n’est pas obligatoire que ce dernier soit configuré comme navigateur web par défaut. En sélectionnant « Recherche Bing », vous ouvrez une fenêtre de résultat intégrée dans Outlook (cela ouvre Outlook si cette recherche est lancée hors de cette application). Notez qu’à partir du moment où cette option apparaît dans Outlook, elle sera également présente dans toutes les autres applications, Gmail et Chrome inclus. Voilà qui apporte plus de visibilité à l’offre de Microsoft.

Source : Android Police