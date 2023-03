Windows 11 : le nouveau mélangeur de volume amélioré est enfin déployé pour plus d’utilisateurs

La dernière build Insider de Windows 11 intègre enfin la nouvelle fonctionnalité de mixeur de volume. Ce n'est qu'une question de temps avant que le mélangeur audio amélioré ne trouve sa place dans les versions stables du système d'exploitation.

Il y a quelques jours, Microsoft a commencé à déployer une importante mise à jour pour Windows 11. La mise à jour Moment 2 introduit un certain nombre de fonctionnalités majeures, notamment Bing alimenté par l'IA dans la barre des tâches. Microsoft déploie maintenant Windows 11 build 25309 pour les Insiders dans le canal Dev, qui ajoute, elle, un nouveau mélangeur audio, ainsi que des améliorations de l'accès vocal et de la gestion des couleurs.

Nous avions entendu parler d’un nouveau mélangeur de volume au mois de janvier dernier, lorsqu’un « flag » permettant de l’activer avait été ajouté à Windows. Le nouveau mélangeur de volume de Windows 11 permet d'accéder rapidement, à partir de la barre des tâches, à la commutation des sorties audio et au contrôle du volume de chaque application, à la manière d’applications tierces telles que EarTrumpet.

Le mélangeur de volume se refait une beauté sur Windows 11

Si vous avez bien sûr accès à chaque source audio et à leurs niveaux de volume respectifs, vous trouverez également toutes les sorties audio disponibles, au cas où vous voudriez passer rapidement des haut-parleurs de votre PC à votre casque.

En plus de vous permettre de contrôler chaque application et les sorties audio, la nouvelle expérience du mélangeur de volume permet également d'activer plus facilement les technologies audio spatiales telles que Windows Sonic ou Dolby Atmos pour casque. Enfin, le nouveau mélangeur de volume peut également être invoqué avec le raccourci clavier Win + Ctrl + V.

Pour l’instant, on ne sait pas quand le nouveau mélangeur de volume sera déployé pour tous les utilisateurs. Microsoft indique qu'il n'est même pas encore disponible pour tous les Insiders dans le canal Dev, ce qui permet à la société de suivre les réactions avant de rendre la fonctionnalité plus largement disponible.

À partir de cette version, Microsoft rend également disponible sur tous les écrans SDR la gestion automatique des couleurs (ACM), une fonctionnalité de Windows 11 version 22H2 qui garantit que toutes les couleurs de toutes les applications Windows apparaissent de manière cohérente sur les écrans pris en charge. Cette version présente également une nouvelle page d'aide aux commandes dans l'application pour la fonction d'accès vocal, avec une nouvelle barre de recherche qui facilite la recherche de commandes vocales pour contrôler votre PC Windows 11.