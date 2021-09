Microsoft Office 2021 sortira le 5 octobre en même temps que Windows 11

Microsoft a annoncé la date de sortie de la nouvelle suite Office 2021. Elle sera disponible le 5 octobre prochain. Une date qui vous dit forcément quelque chose si vous suivez l’actualité, puisque c’est aussi ce jour là que va sortir Windows 11.

Si vous souhaitez utiliser Office en tant que particulier, il existe deux solutions. Soit vous payez un abonnement à Office 365, ce qui vous permet d’avoir toujours la dernière version, soit vous payez une fois la suite logicielle. Si vous êtes plus adepte de la deuxième méthode, nous avons une bonne nouvelle pour vous : Office 2021 sort dans quinze jours. C’est dans un communiqué que Microsoft a annoncé la nouvelle. Office 2021 sortira le 5 octobre prochain. Il s’agit du même jour que Windows 11, qui débutera aussi son exploitation.

Il ne faudra pas nécessairement télécharger le nouvel OS de Microsoft pour profiter d’Office 2021. En effet, il sera aussi utilisable sur Windows 10 ainsi que sur MacOS. Pas de panique si vous n’êtes pas encore prêt à faire le grand saut, donc. Pour le moment, les détails sur Office 2021 se font rares, mais on espère des améliorations concernant la suite logicielle, notamment au niveau du design. Microsoft nous indique tout de même que des annonces seront prochainement faites sur son site.

Office 2021 accompagne la sortie de Windows 11

Dans les faits, Microsoft cherche à pousser ses clients vers Office 365, solution plus simple pour l’utilisateur (car la suite est mise à jour régulièrement) mais aussi pour la firme de Redmond, qui voit là un revenu plus régulier et une plus grande facilité d’exploitation.

A lire aussi – Microsoft Office 365 : attaque phishing en cours, ne cliquez pas sur ce lien

Néanmoins, cette version LTSC (Long Term Servicing Channel) n’a pas que des inconvénients, puisqu’elle peut être une solution pratique pour des entreprises pour équiper leurs employés à grande échelle en une fois. L’abonnement n’est en effet pas une solution viable dans ces cas précis.

Mais le 5 octobre, le focus sera bien entendu mis sur Windows 11. Il n’y aura pas qu’Office qui aura le droit à un ravalement de façade, puisque toutes les applications Microsoft ont été revues et corrigées à l’occasion de la sortir de l’OS.