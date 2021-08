Microsoft augmentera les prix des abonnements Microsoft 365 et Office 365 en 2022

Microsoft vient d'annoncer une nouvelle grille tarifaire pour ses abonnements à Office 365 et Microsoft 365. Cette augmentation concernera seulement les professionnels et les commerciaux, et non les particuliers.

Alors que Netflix vient d'annoncer une nouvelle augmentation de ses prix, c'est au tour de Microsoft de revoir les tarifs de ses abonnements à Office 365 et Microsoft 365 dans le monde. Cette nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur dès le 1er mars 2022. Comme le précise la firme de Redmond, les offres grand public, le secteur de l'éducation et le SKU E5 (la formule premium), ne seront pas concernés.

D'après le géant américain, il s'agit ici de la “première mise à jour substantielle des prix depuis que nous avons lancé Office 365 il y a dix ans”. Pour justifier cette nouvelle grille tarifaire, Microsoft rappelle que ce sont plus de 24 applications supplémentaires qui ont rejoint ses suites Office et Microsoft 365 durant ces quatre dernières années, parmi Microsoft Teams, Planner, Visio, OneDrive, Power Apps ou encore Yammer et Whiteboard. En outre, l'entreprise précise qu'elle a ajouté plus de 1400 fonctionnalités inédites à Office 365 depuis son lancement il y a dix ans.

Les nouveaux prix d'Office 365 et Microsoft 365

Voyons ensemble dans le détail les nouveaux prix annoncés par Microsoft qui seront en vigueur dès le 1er mars 2022. Notez que Microsoft n'a pas encore communiqué les tarifs pour le marché français. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons cette information :

Microsoft 365 Business Basic : 6 dollars par utilisateur et par mois au lieu de 5 dollars

et par mois au lieu de 5 dollars Microsoft 365 Business Premium : 22 dollars par utilisateur et par mois au lieu de 20 dollars

et par mois au lieu de 20 dollars Office 365 E1 : 10 dollars par utilisateur et par mois au lieu de 8 dollars

et par mois au lieu de 8 dollars Office 365 E3 : 23 dollars par utilisateur et par mois au lieu de 20 dollars

et par mois au lieu de 20 dollars Office 365 E5 : 38 dollars par utilisateur et par mois au lieu de 35 dollars

et par mois au lieu de 35 dollars Microsoft 365 E3 : 36 dollars par utilisateur et par mois au lieu de 32 dollars

Ces changements de prix interviennent alors que Microsoft a enregistré une croissance record de ses revenus cette année, notamment grâce à ces différents services dans le Cloud comme Office 365 et Microsoft 365. Avec un total de 300 millions d'utilisateurs payants dans le monde, il est certain que ces augmentations de prix vont permettre à Microsoft de faire grimper davantage ses bénéfices en 2022. Pour rappel, Microsoft vient tout juste de lancer Windows 365, une solution de cloud computing qui permet d'accéder à Windows 11 depuis n'importe quel appareil.

Source : The Verge