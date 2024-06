Microsoft n’est plus la 1re entreprise du monde, voici qui détrône le géant américain

Nvidia a surpassé Microsoft pour devenir l'entreprise publique la plus valorisée au monde. Cette ascension fulgurante est portée par le boom de l'intelligence artificielle.

L'industrie des technologies connaît une transformation rapide, avec des entreprises cherchant constamment à repousser les limites de l'innovation. Ces dernières années, l'intelligence artificielle a émergé comme une force dominante portée par OpenAI avec ChatGPT a attiré l'attention et les investissements de géants de la tech.

Nvidia, autrefois principalement reconnue pour ses cartes graphiques destinées aux jeux vidéo, telles que les GeForce RTX 4080 et son évolution, la GeForce RTX 4080 SUPER, est maintenant au sommet du marché boursier. Avec une hausse constante de ses actions, la société a atteint une capitalisation boursière de 3,34 trillions de dollars, dépassant Microsoft et Apple. Cette montée en puissance est largement attribuée à la demande croissante de puces d'IA, essentielles pour les centres de données.

Nvidia a enregistré plus de 21 milliards d’euros de revenu lors premier trimestre de 2024

Fondée en 1991, Nvidia a initialement ciblé le marché du matériel pour les jeux vidéo avant de se diversifier dans des secteurs comme le minage de cryptomonnaies et les abonnements de jeux en cloud. Depuis le début d'année, elle a connu une augmentation spectaculaire de ses actions, avec une croissance de plus de 180% à l'heure actuelle, c’est deux fois plus que le Bitcoin ! La société a enregistré des revenus de 22,6 milliards de dollars – soit environ 21 milliards d’euros – pour son dernier trimestre, une hausse de 427% par rapport à l'année précédente, grâce à la vente de puces d'IA comme les modèles A100 et H100. Ces résultats nous montrent à quelle point ces cartes spécifiques sont utilisées dans des domaines variés qui vont des modèles de langage d'OpenAI avec ChatGPT, aux services cloud de Microsoft.

En réponse à cette croissance, la société a récemment annoncé un fractionnement de ses actions de 10 pour 1. Ce processus signifie qu’elles sont divisées en 10 dans le but de les rendre moins chères et plus accessibles aux petits investisseurs. Cela augmente aussi les chances de Nvidia d'être ajoutée à l'indice américain Dow Jones, un indice boursier qui regroupe 30 des plus grandes entreprises publiques des États-Unis. En effet, ce dernier privilégie les actions à prix modéré pour un impact plus équilibré.