Microsoft n’aime pas trop Chrome, les tarifs d’Apple TV+ sont en nette augmentation, c’est le récap

Microsoft se montre très indiscret et vous pose des questions quand vous tentez d'installer Chrome, le prix de l'abonnement d'Apple TV+ sur la pente montante, le tarif du cybertruck fait fuir les acheteurs, voici le récapitulatif des actualités les plus notables de la veille.

Que vous soyez en vacances ou non, l'actualité tech n'attend pas et telle est toujours aussi dense. En attendant la présentation du Xiaomi 14, qui aura lieu aujourd'hui en Chine, d'autres actualités ont émaillé la journée d'hier. Besoin d'un petit topo ? Allez, suivez-nous : on vous résume la journée du 25 octobre 2023 en 3 points, ni plus ni moins.

Microsoft n'aime pas les navigateurs concurrents et vous le fait savoir

Vous utilisez Edge de Microsoft, mais vous souhaitez installer Chrome, le navigateur concurrent de Google ? Chassez vite cette idée de votre esprit ! Microsoft vient d'imaginer un bon moyen de vous faire hésiter et de vous faire revenir à son navigateur maison. Comment ? Par l'intermédiaire d'un petit questionnaire lorsque vous tentez de télécharger Chrome. Vous êtes sûr que vous voulez changer de navigateur ? Sûr de chez sûr ? Mais pourquoi donc ? Allez, revenez, il est bien Edge !

En savoir plus : Edge – Microsoft a trouvé un nouveau moyen de vous décourager si vous osez télécharger Chrome avec son navigateur

Le Cybertruck sera peut-être trop cher, les acheteurs se rétractent

Si l'on a longtemps cru que la version haut de gamme du Cybertruck à 3 moteurs serait commercialisée un peu moins de 70 000 dollars (environ 66 150 euros), il semble que Tesla ait revu sa copie à la hausse. Selon les dernières rumeurs en date, le véhicule pourrait s'approcher des 100 000 dollars, soit une augmentation de plus de 40% par rapport au prix de lancement de 2019. De quoi refroidir les ardeurs de celles et ceux qui ont précommandé le Cybertruck, qui commencent à annuler en masse leur précommande.

En savoir plus : le Cybertruck plus cher que prévu ? Les acheteurs s'emballent et annulent leur précommande après 4 ans d'attente

Misère, Apple TV+ revoit ses tarifs à la hausse

À l'instar de Netflix et de Disney+ récemment, Apple augmente le prix de son service de SVOD. Apple TV+, jusqu'alors disponible au prix de 6,99 €/mois, subit une augmentation de plein fouet. Le service passe ainsi à 9,99 €/mois et rejoint par conséquent ses concurrents en termes de prix, lui qui était pourtant si avantageux pour les abonnés. Dans le même temps, Apple en profite aussi pour augmenter les tarifs d'Apple Arcade et Apple One.

En savoir plus : surprise, les prix d'Apple TV+ augmentent en France et la note est plutôt salée !