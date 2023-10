IPTV : la police démantèle un réseau impliquant 3 pays, 20 suspects arrêtés

Les forces de police ont mis fin à un vaste réseau IPTV illégal après une opération d'envergure. 20 suspects ont été arrêtés et un important butin saisi. Les pirates ont fini par avouer après 7 mois de détention.

Décidément , on dirait qu'il ne se passe pas une semaine sans que l'on apprenne le démantèlement d'un réseau IPTV illégal. Il faut dire que les organisations rassemblant les ayants droit montrent les crocs depuis quelques temps. Elles établissent même leur liste des sites pirates à éradiquer en priorité à la demande des gouvernements. Il faut dire que le manque à gagner est très important quand on voit les butins amassés par les pirates. Chaque saisie par la police est composée d'au moins plusieurs millions d'euros, de voitures de luxe, voire de lingots d'or.

Si le réseau démantelé ici est moins impressionnant à ce niveau, c'est surtout sa portée qui interpelle. Il s'étendait en effet sur 3 pays distincts. L'histoire commence de manière très banale : des ayants droit portent plainte pour violation de droits d'auteur en Allemagne. L'enquête est lancée et mène en Autriche. Plusieurs équipes collaborent ensuite pour identifier les ramifications du réseau IPTV et les personnes à la manœuvre.

La police saisit le butin de 20 pirates à la tête d'un service IPTV illégal

Au printemps 2023, puis à la fin de l'été, 40 policiers lancent des raids en Autriche à 5 endroits différents. 20 suspects sont arrêtés à la suite des opérations. Tous ont entre 23 et 35 ans, et s'ils vivent en Allemagne ou en Autriche, ils sont turcs à l'origine. Le butin saisi par les autorités s'élève à 1,6 million d'euros, 60 comptes bancaires et une Audi A7. D'après les enquêteurs, le réseau IPTV faisait sa publicité sur TikTok, Facebook et d'autres réseaux sociaux. Il semble que certaines personnes étaient recrutées pour elles-même vendre des abonnements au service illégal.

Les estimations des autorités parlent d'un profit de 11 millions d'euros sur 3 ans. Une partie de l'argent aurait été investie dans l'immobilier et différentes entreprises. Les suspects opèreraient depuis 2016. Après 7 mois de détention, ils ont avoué les faits et ont été libérés dans l'attente de leur procès. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison en Autriche, auxquels s'ajoutera la peine prononcée lors d'un autre procès en Allemagne.

