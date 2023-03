Microsoft met son IA au service de la lutte contre la cybercriminalité avec Security Copilot

Microsoft semble bien décidé à mettre de l’AI partout. Après s’être fait les dents avec ChatGPT dans Bing, et après avoir implémenté son chatbot dans sa suite bureautique, le géant de Redmond passe enfin aux choses sérieuses, avec un programme conçu pour la cyberdéfense nommé Security Copilot.

La sécurité informatique est devenue un véritable enjeu géostratégique tant il est vrai qu'une guerre invisible se livre actuellement sur les réseaux. Microsoft est bien conscient de l’importance d’assurer la sécurité des utilisateurs de ses programmes et de ses services. Ces derniers mois, la compagnie a beaucoup fait parler d’elle pour la rapidité avec laquelle elle a implémenté l’IA conçue par OpenAI dans son énorme portefeuille de programmes. Tous ou presque y sont passés : Microsoft 365, Bing, Windows ou encore Github, pour les plus connus.

C’est par voie de presse qu’elle annonce désormais s’attaquer à la cybercriminalité avec Security Copilot, un programme propulsé à l’IA, une fois encore. Sur son site, Microsoft déclare que « l’outil est conçu pour fonctionner de manière transparente avec les équipes de sécurité et permet aux défenseurs de voir ce qui se passe dans leur environnement, d’apprendre à partir des informations existantes, de faire le lien entre les menaces pour prendre des décisions plus éclairées et plus efficaces, à la vitesse de la machine ».

Avec Security Copilot, Microsoft veut s’imposer comme acteur incontournable de la cybersécurité

Avec Security Copilot, Microsoft peut se targuer de prendre encore un peu plus d’avance sur ses concurrents dans le domaine de l’IA, et sur Google en particulier. Il était temps que la firme prenne les choses en main dans ce domaine, car rappelons-le, les pirates de tout poil se sont déjà emparés du phénomène ChatGPT. Le chatbot d’OpenAI est rapidement devenu le nouvel outil préféré des pirates russes pour diffuser leurs malwares, par exemple.

À en croire les créateurs du logiciel, cet outil rendra les emplois dans le domaine de la cybersécurité plus faciles et accessibles à un plus grand nombre de personnes. Un discours en contradiction avec la liste des 34 métiers qui ne seront jamais remplacés par l’IA établie par OpenAI.

Source : Microsoft