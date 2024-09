Microsoft lance une application Windows sur Android, iOS et Mac, mais pourquoi faire ?

Afin de combler le fossé entre les différents systèmes d'exploitation, Microsoft a lancé sa nouvelle application Windows, une application polyvalente conçue pour offrir l'expérience Windows à un large éventail d'appareils.

Annoncée hier, cette application Windows devrait révolutionner la façon dont les utilisateurs interagissent avec Windows sur les différentes plateformes. L'application Windows App, désormais disponible pour macOS, iOS, iPadOS, les navigateurs web, les appareils Android et les PC Windows, sert de hub unifié pour diffuser Windows à partir de sources multiples. Elle prend en charge divers services Microsoft, notamment Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop et plus encore, ce qui en fait une solution complète pour un usage personnel et professionnel.

Cette nouvelle application est l'aboutissement de près d'un an de tests et de développement. Elle est dotée d'un ensemble de fonctionnalités conçues pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et sa productivité. L'écran d'accueil personnalisable permet aux utilisateurs d'adapter leur interface, tandis que la prise en charge multi-moniteur garantit un flux de travail transparent sur plusieurs écrans. Elle a même droit à une fonctionnalité de redirection USB, qui permet aux utilisateurs d'utiliser des périphériques locaux tels que des webcams, des périphériques de stockage et des imprimantes comme s'ils étaient directement connectés à un PC dans le cloud.

L'app Windows est déjà disponible pour tous les utilisateurs

Pour l'instant, l'application Windows est principalement destinée aux comptes professionnels et scolaires, et constitue une évolution des clients Remote Desktop existants. Elle est particulièrement utile pour les professionnels qui ont besoin d'accéder à leur PC de travail à partir d'appareils personnels, car elle offre un environnement Windows familier, quel que soit le système d'exploitation hôte.

Il convient de noter qu'il n'est pas prévu pour l'instant de prendre en charge les comptes des particuliers. Cela s'aligne sur la vision à long terme de Microsoft de déplacer Windows entièrement vers le cloud, une stratégie visant à améliorer les services alimentés par l'IA et à permettre une itinérance complète des expériences numériques des utilisateurs.

Le déploiement de la Windows App est étendu, avec une disponibilité sur plusieurs plateformes. Les utilisateurs de Windows peuvent la télécharger à partir du Microsoft Store, tandis que les utilisateurs d'Apple peuvent la trouver sur l'App Store pour macOS, iOS et iPadOS. Les utilisateurs d'Android ne sont pas en reste, puisqu'une version de prévisualisation publique est lancée aujourd'hui.