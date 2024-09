Windows 11 : les applications de votre PC vont bientôt être beaucoup plus rapides, voici pourquoi

Microsoft vient d'annoncer une avancée significative pour les applications basées sur le Windows App SDK, promettant des performances nettement améliorées sous Windows 11.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11, vos applications vont bientôt être un peu plus rapide. Selon les premiers tests effectués par Microsoft, les améliorations en cours de développement sont impressionnantes. Microsoft annonce une réduction du temps de chargement allant jusqu'à 50% et une diminution de la taille des packages d'applications, jusqu'à huit fois plus petits.

Ces chiffres sont certes prometteurs, mais il est important de noter que les résultats peuvent varier et que les utilisateurs ne remarqueront la différence que lorsque Microsoft ou d'autres développeurs auront mis à jour leurs applications.

Comment Microsoft a-t-il réussit à améliorer ses applications ?

D’après Microsoft, le cœur de cette amélioration réside dans l'introduction du support “Native AOT” (Ahead-Of-Time) dans le Windows App SDK. Cette technologie de compilation permet d'optimiser les applications dès leur création, résultant en un démarrage plus rapide et une consommation de mémoire réduite.

Cette annonce intervient après de nombreuses critiques concernant la lenteur de certaines applications modernes de Windows 11, telles que Photos ou Phone Link. Ces applications, construites avec le Windows App SDK, souffraient souvent de temps de lancement excessifs et d'animations saccadées, particulièrement lors de l'interaction avec les éléments de l'interface.

Microsoft a également apporté d'autres modifications pour améliorer les performances. L'entreprise ne bundle plus le SDK Edge WebView2 dans le Windows App SDK, mais utilise désormais NuGet pour y accéder lorsque nécessaire. Cette approche contribue à réduire davantage la taille des applications.

Comme toujours, les développeurs, y compris Microsoft, devront mettre à jour leurs applications pour tirer parti de ces nouvelles optimisations. Cependant, à mesure que les mises à jour seront déployées, les utilisateurs devraient constater une amélioration notable des performances, notamment une réduction de l'utilisation de la mémoire.

Bien que ces améliorations soient prometteuses, il faudra attendre de voir comment elles se traduiront dans l'utilisation quotidienne des applications Windows 11. Les développeurs joueront un rôle crucial dans l'adoption de ces nouvelles technologies, et leur implémentation déterminera l'ampleur réelle des améliorations de performance pour les utilisateurs finaux. Pour l’instant, on ne sait pas encore quand les applications principales de Windows 11 auront droit à ces changements.