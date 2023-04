Microsoft lance la Xbox Remix Special Edition, une manette fabriquée en matériaux recyclés

Alors que la Journée de la Terre aura lieu ce samedi 22 avril 2023, Microsoft présente pour l'occasion la Xbox Remix Special Edition, une nouvelle manette Xbox fabriquée avec des matériaux recyclées.

Depuis quelques mois, Microsoft s'efforce de réduire l'empreinte écologique de sa division Xbox. Ces efforts se sont traduits notamment par le déploiement d'une mise à jour sur les Xbox Series X/S en janvier 2023 dédiée à réduire la consommation d'énergie de votre console.

Depuis cette mise à jour, il est par exemple possible de fixer le lancement de vos téléchargements durant les heures creuses. Si votre console est connectée à Internet, elle analysera les données régionales pour s'alimenter via de l'énergie renouvelable.

Microsoft lance une manette fabriquée avec des matériaux recyclés

Et alors que la Journée de la Terre se tiendra ce samedi 22 avril 2023, Microsoft a décidé d'aller plus loin dans sa démarche de développement durable. En effet, le constructeur vient de présenter ce mercredi 5 avril 2023 la Xbox Remix Special Edition, une toute nouvelle manette fabriquée à partir de matériaux recyclés.

“Cette année, nous avons conçu une manette Xbox faite de plastiques recyclées, dont un tiers à partir de matériaux regranulés ou régénérés. En utilisant ces résines recyclées, on obtient des tons singuliers rappelant la Terre et disposant de variations subtiles, de tourbillons, de marques et de différentes textures, ce qui donne à chaque Remix Special Edition une apparence unique”, écrit Microsoft sur son site officiel.

Des cache-phares, des vieux CD et des manettes Xbox One

Comme l'explique la firme de Redmond, ces résines sont constituées de matériaux recyclés comme des cache-phares, des containers à eau ou encore de vieux CD. Le constructeur utilise également différents composants issus de manettes Xbox One.

Côté design, cette Xbox Remix Special Edition fait son petit effet, notamment avec des différents tons de vert et ce motif topographique sur les boutons de tranche, les gâchettes et les poignées. D'après Microsoft, il s'agit d'une référence “aux paysages en constante évolution de la Terre”.

A lire également : Microsoft admet qu’une nouvelle Xbox est dans les tuyaux, et elle a déjà un nom de code

Bien entendu, le projet n'aurait pas vraiment de sens si cette manette utilisait des piles jetables. Voilà pourquoi Microsoft a décidé de l'équiper avec une batterie rechargeable incluse. Selon le constructeur, une charge de 4 heures maximum permettra d'obtenir jusqu'à 30 heures d'autonomie. On retrouvera ensuite un port jack 3,5 mm sur le bas de la manette pour brancher n'importe quel casque compatible.

Si vous êtes séduit par la proposition, la manette sans fil Xbox Remix Special Edition est d'ores et déjà en précommande au prix de 84,99 € sur le Microsoft Store, pour une livraison à partir du 18 avril. Elle sera ensuite disponible chez les revendeurs partenaires le 25 avril. Rappelons que Microsoft a lancé en septembre 2022 la Xbox Elite Series Core 2, une manette haut de gamme.