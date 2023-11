Microsoft l’admet, sa consommation d’eau a augmenté de façon inquiétante à cause de l’IA et du Cloud

Dans un rapport sur « l’Environnement et le développement durable » pour l’année 2022, Microsoft dévoile quelques chiffres alarmants concernant les consommations en ressource des nouvelles technologies basées sur l’IA ou le Cloud.

Microsoft revient en force sur le devant de la scène en embrassant l’Intelligence artificielle à corps perdu. Désormais, tous ses services et applications proposent, sous une forme ou une autre, des fonctionnalités d’assistance IA au quotidien. Dans son rapport sur « l’Environnement et le développement durable » pour l’année 2022, Microsoft nous en apprend un peu plus sur l'impact environnemental des nouvelles technologies sur lesquelles la compagnie mise actuellement son va-tout.

Les intelligences artificielles génératives sont apparues sous les yeux du grand public avec ChatGPT, lancé en novembre 2022, et depuis, on ne compte plus le nombre de plateformes qui proposent de répondre à vos questions ou suivre vos instructions pour accomplir des tâches comme rédiger un email, écrire un article ou des lignes de code sans avoir besoin de savoir programmer

Microsoft avoue que la consommation d’eau ne fait qu'augmenter à cause de l’IA et du Cloud

On le voit, Microsoft réoriente ses activités vers les intelligences artificielles et le Cloud, et cette nouvelle politique a des effets visibles sur l’environnement, comme le confirme le rapport publié par la compagnie. On estime que la firme de Redmond a consommé environ 4,5 millions en 2021, un chiffre déjà énorme, l’équivalent de 2500 piscines olympiques, mais qui est en très forte augmentation : Microsoft avoue que la consommation d’eau utilisée pour faire fonctionner tous ses services s’est accrue de 34 % en un an, pour atteindre plus de 6 millions de litres.

Les IA et la généralisation des services dans le Cloud font craindre des pénuries d’eau. Bien que Microsoft affirme dans son rapport être déterminé à compenser ses émissions de carbone et à rationaliser sa consommation de ressources, il y a fort à craindre que l’eau devienne toujours plus rare. Selon une étude publiée par l’Université de Californie, en fonction de la saison et de l’emplacement des serveurs, dix requêtes à l’intelligence artificielle peuvent engloutir jusqu’à 1 litre d’eau.

