Surprise, une version gratuite de Microsoft Office est disponible (mais avec de la publicité)

Vous pouvez désormais accéder gratuitement à Microsoft Word, Excel ou PowerPoint sur PC. En contrepartie, des publicités sont affichées et certaines fonctionnalités ne sont pas incluses.

En toute discrétion, Microsoft a lancé une version gratuite de sa suite Office. Celle-ci s'adresse surtout aux utilisateurs occasionnels, qui n'en ont besoin que de temps en temps, car elle est logiquement moins complète que la version payante. Mais il s'agit d'une bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas s'abonner à Microsoft 365 pour le peu qu'ils utiliseraient le service.

Cette version gratuite d'Office affiche de la publicité en permanence à l'écran lorsque vous êtes en train de travailler sur un document. Sur Word par exemple, une bannière verticale apparaît sur le côté droit. Celle-ci est loin d'être discrète et occupe une part non négligeable de l'espace disponible. Un message indique qu'il faut s'abonner à Microsoft 365 pour supprimer la publicité.

Une version gratuite, mais très limitée de Microsoft Office

Plusieurs limitations d'envergure empêchent de rendre cette version intéressante pour les utilisateurs réguliers. Il manque les modules complémentaires, la fonction de dictée vocale, des options de mise en forme avancée… Bref, nous accédons seulement aux outils de rédaction et d'édition les plus basiques. Il existe clairement de meilleurs services gratuits du genre, à commencer par ceux de Google, mais Office gratuit peut se montrer utile si vous n'avez pas envie de convertir un document que l'on vous a envoyé pour quelques retouches simples, par exemple.

Autre subtilité à connaître, cette version gratuite d'Office propose uniquement la sauvegarde des fichiers sur la plateforme de stockage cloud OneDrive. Il n'est donc pas possible d'enregistrer des fichiers en local sur son PC, ni de modifier un fichier qui ne se trouve pas sur OneDrive. Gratuit, oui, mais seulement si vous acceptez d'être dépendant à l'écosystème de Microsoft.

Microsoft Office est gratuit via les applications de bureau pour Windows, mais son déploiement ne concerne pour l'instant pas tous les systèmes. Pour y accéder, il faut ignorer l'invite de connexion lorsque vous exécutez une application Office pour la première fois. On vous proposera alors d'utiliser Office gratuitement en échange de l'affichage de publicités et de fonctionnalités limitées.

Source : Beebom