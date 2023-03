Microsoft Edge : Microsoft veut intégrer un portefeuille crypto dans son navigateur

Microsoft teste discrètement un portefeuille de cryptomonnaies intégré à son navigateur Edge, comme l'a indiqué Albacore dans un tweet. Il prendrait notamment en charge l’Ethereum.

Microsoft serait en train de développer un portefeuille de cryptomonnaies directement intégré à son navigateur Edge, permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des cryptoactifs et des NFT sans extensions supplémentaires. Actuellement en phase de test limité, le portefeuille est une solution non custodial, donnant aux utilisateurs un contrôle total sur leurs fonds.

Pour ceux qui ne le savent pas, un portefeuille non custodial est un moyen pour vous de garder le contrôle de votre propre cryptomonnaie. Cela signifie que vous possédez et contrôlez les informations nécessaires pour accéder à vos fonds. Le fournisseur de portefeuille n'a pas de contrôle sur vos actifs, car vous seul avez accès à ces informations. Les portefeuilles ne stockent pas vraiment vos cryptomonnaies, mais ils fournissent simplement un moyen pour vous d'interagir avec elles en gardant le contrôle de vos clés privées et publiques. Vos actifs numériques sont conservés de manière décentralisée sur un registre public ou une blockchain. D’ailleurs, on vous rappelle que la semaine dernière, des pirates ont réalisé le plus gros vol de cryptomonnaies de l’année avec un butin de 184 millions d’euros.

Edge va se doter de son propre wallet crypto

Selon un rapport de BleepingComputer, cette fonctionnalité expérimentale du navigateur Edge a été découverte par “Albacore”. Les captures d'écran partagées par le chercheur montrent une interface utilisateur pour un portefeuille de cryptomonnaies, un explorateur d'applications décentralisées, un fil d'actualité et la possibilité d'acheter des cryptomonnaies telles que le Bitcoin ou encore l’Ethereum via Coinbase ou MoonPay.

Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité n'est pas encore déployée pour les Insiders et n'est probablement disponible que pour les utilisateurs de Microsoft Edge Dev Channel dans le cadre d'une phase de test très limitée.

Lors de l'inscription, les testeurs sont invités à générer un mot de passe pour sécuriser leurs actifs et une phrase de récupération de 12 mots pour récupérer leur portefeuille de cryptomonnaies s'ils oublient le mot de passe. Une fois le processus d'accueil terminé, le portefeuille génère une adresse Ethereum pour permettre aux utilisateurs de recevoir des fonds par l'intermédiaire du réseau Ethereum.

Notons que Microsoft précise bien que « En tant que testeur, vous utiliserez vos propres fonds. En cas de perte de fonds, Microsoft ne remboursera aucune perte. Il s'agit d'un projet confidentiel et aucun détail ne doit être communiqué à l'extérieur », peut-on lire sur l’une des pages.